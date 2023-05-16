Грудное кормление: ответы на наиболее актуальные вопросы корящих мамЖелания кормить грудью не всегда достаточно, чтобы сделать это. Многие мамы сталкиваются с различными трудностями при грудном вскармливании своего ребенка.

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Что мне делать, чтобы увеличить выработку молока для кормления малыша? Это вопрос, который задают себе тысячи кормящих женщин, когда им необходимо удовлетворить потребности своих детей.

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Многие женщины прибегают к домашним средствам по рекомендации родственников или следуя некоторым народным поверьям. Однако употребление домашних растворов не имеет научных доказательств, подтверждающих, что они могут считаться добавкой, увеличивающей выработку грудного молока.

Так что же делать? Ответ прост: требуется только поощрение ребенка и уверенность матери, чтобы усвоить, что ее организм создан для выработки молока. Чем дольше ребенок прикладывается к груди матери, тем больше молока вырабатывается.

Кормящим матерям рекомендуется не сокращать потребление грудного молока своими младенцами по ночам. Хотя цикл сна ребенка отличается от такового у взрослых, важно, чтобы матери могли кормить своих младенцев грудью с 2:00 до 6:00 утра, когда выработка пролактина (гормона, вырабатывающего грудное молоко) снижается. Это один из способов увеличить организмом выработку молока.

Не забывайте заменять кормление грудью из бутылочки, так как отсутствие сосания у ребенка снижает естественный стимул к выработке грудного молока.

Имейте в виду, что для обеспечения высокого уровня выработки грудного молока необходимо, чтобы во время беременности мать регулярно посещала своего врача, чтобы он мог оценить, есть ли какие-либо особые условия, влияющие на выработку молока после родов.

Нормально ли испытывать боль при кормлении грудью?

Нет. Вера в то, что боль при кормлении грудью - это нормально, - один из самых распространенных мифов. Некоторые матери могут испытывать дискомфорт при кормлении грудью, поскольку это процесс, к которому женщина не привыкла, но он ни в коем случае не должен быть болезненным. В случае возникновения какого-либо необычного дискомфорта следует немедленно обратиться к врачу. Грудное вскармливание должно быть приятным занятием рядом с ребенком.

В дополнение к чисто физическому процессу, который является частью грудного вскармливания для обеспечения правильного питания младенцев, оно также вносит значительный вклад в эмоциональное развитие детей, поскольку укрепляет связь матери и ребенка.

Как долго нужно кормить грудью?

Желательно кормить ребенка исключительно грудным молоком в течение первых шести месяцев жизни ребенка, рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Можно кормить ребенка грудным молоком до двухлетнего возраста. Естественное отлучение от груди должно проводиться после этого возраста при посредничестве ребенка, чтобы он чувствовал себя комфортно, как и его мать.