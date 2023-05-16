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3 бьюти-ошибки на выпускном, которые нельзя допускать

Выпускные уже совсем близко, мы уверены, вы уже успели подобрать платье и теперь продумываете свой образ в целом. Прежде чем бронировать визажиста и нейл-мастера, позаботьтесь о том, чтобы в вашем праздничном «луке» не прослеживалось следующих моментов, которые превратят вас в провинциальную выпускницу. В общем, не делайте так.

3 бьюти-ошибки на выпускном, которые нельзя допускать
© WomanHit.ru

Не меняем цвет волос

Конечно, в последнюю встречу с одноклассниками хочется показать себя лучше, чем когда-либо. Девушки часто решаются на смелые эксперименты со внешностью как раз перед последними звонками и выпускными. Стилисты настоятельно не рекомендуют так делать. Если вы — брюнетка, но на празднике хотите покорить всех светлыми локонами, не стоит так рисковать. Переход из одного цвета в контрастный требует подготовки и уж точно не получится осуществить задуманное за одну процедуру. Да и может оказаться, что цвет вам вообще не идет, и весь образ будет беспощадно испорчен.

Осторожнее с тоном

Выпускной бал подразумевает вечерний макияж. Хорошо, если вы найдете профессионального визажиста, которому вы покажете платье и расскажете, каким вы видите свой образ. Уже после этого визажист предложит свои идеи по макияжу. Конечно, вы можете и сами сделать вечерний мейкап, но профессионалы рекомендуют уделить особенное внимание плотности тона. Не стоит наносить суперстойкое покрытие, так как ожидаются танцы до утра, а плотный тон не может выдержать такой нагрузки и предательски потечет, испортив весь макияж. Отдайте предпочтение покрытию средней плотности и обязательно подберите тональное средство в тон своей кожи — никакого эффекта загара!

Слишком активный маникюр

Стразы, лепнина и 3D-рисунки точно не будут уместными на празднике. Чтобы произвести впечатление, вам будет достаточно выбрать классические цвета гель-лака, а вот над формой стоит подумать заранее. Отлично подойдет средняя длина ногтей, из которых уже получится заострённый миндаль. Помним, что чем длиннее ногти, тем спокойнее должен быть цвет и уж тем более никаких дополнительных украшений. Это жуткий антитренд.

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