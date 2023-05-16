Названы школьные произведения, которые могут искалечить психику

Интернет пользователи навали самые страшные произведения из школьной программы, которые, по их мнению, могут искалечить психику детей. Возглавил антирейтинг рассказ Ивана Тургенева «Муму», пишет «Комсомольская правда».

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Издание отмечает, что в составлении списка приняли участие комментаторы Telegram-канала «Мать двух чертят». По их мнению, детям не стоит давать читать, а также обсуждать в классе «Муму» Ивана Тургенева, «Спать хочется» Антона Чехова, «Льва и собачку» Льва Толстого, «Гуттаперчевого мальчика» Дмитрия Григоровича, фрагмент о Козетте из «Отверженных» Виктора Гюго.

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Также очень травмирующим родители сочли входящее в программу по внеклассному чтению произведение «Белый Бим, Черное ухо» Гавриила Троепольского и «Оловянного солдатика» Ганса Христиана Андерсена.

«Разрешила детям не читать «Муму» и вообще выйти из класса, когда будет по программе. Не считаю, что в книге есть глубокий смысл, кроме травмы читающему», - отметила пользователь с ником Анастасия, подчеркнув, что считает шокирующим и рассказ Чехова, где девочка «задушила ребенка и сладко уснула».

А Мария рассказала о том, что ее дочь в начальной школе была шокирована рассказом «Лев и собачка» до такой степени, что у нее случилась истерика.

«Я позвонила классной и попросила ее, чтобы она не спрашивала дочь пересказ, т.к. для нее это произведение слишком болезненное. На что учитель ответила, что она нас понимает», - рассказала она.

«А «Гуттаперчевый мальчик» - это нормально в 3-4-м классе? Даже мне, взрослой тете, это тяжело, а детям это зачем, не понимаю. Я разрешила сыну конец не читать, описала своими словами…», - поделилась своим мнением Екатерина.

Однако часть участников дискуссии отметила, что произведения школьной программы, несмотря на весь трагизм, воспитывают в детях сострадание и сочувствие. А задачу уроков литературы они видят в том числе и «в передаче эмоционального опыта, который ребенок может никогда не получить в своей ванильной жизни».

«А как вы сострадание в вашем ребенке будете воспитывать? Показывая мир через розовые очки? Все дети разные. Что-то заходит, что-то нет. Но говорить об этом надо. Это как давать ребенку не только сладкое, но и солёное и кислое», - считает Алина.