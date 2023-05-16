Собираемся в лагерь: во сколько обойдётся детский отдых этим летом

Лето уже не за горами, и многие родители задаются традиционным вопросом: куда деть ребёнка на каникулы? Бабушки и деревни есть не у всех, поэтому самый оптимальный вариант в этом случае – лагерь. Тем более сейчас, когда от выбора разбегаются глаза. Мы попытались выяснить, где и почём могут сегодня отдохнуть маленькие нижегородцы.

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Этим летом в Нижнем Новгороде свои двери распахнут десять муниципальных лагерей, где смогут отдохнуть нижегородцы. Подготовка сейчас идёт везде в – «Чайке», «Лесном», «Звёздочке», «Александровке», «Спутнике», «Маяке», «Зелёных дубках», «Олимпийских надеждах», а также на турбазе «Гребешок» и в военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником».

Если говорить обо всей области, то цифры вырастут. Всего в регионе этим летом будут работать 1100 детских лагерей и санаториев.

«Это 50 загородных оздоровительно-образовательных центров, 7 санаторных лагерей, 1 санаторий, 856 лагерей с дневным пребыванием, 153 лагеря труда и отдыха, 16 лагерей круглосуточного пребывания и 17 лагерей палаточного типа», – подсчитал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Отдохнуть в них смогут 119 тысяч детей.

Коммерческие летние лагеря в Нижегородской области предлагают детский отдых на любой вкус и кошелёк.

Самые бюджетные варианты начинаются от 18 тысяч рублей за смену (21 день). В эту стоимость входит 3 – 4 разовое питание и занятия с вожатыми. На таких условиях можно поехать в лагерь «Гремячий» в Княгининском районе, в ДОЛ «Дзержинец» в Кстовском районе, в лагерь «Дружба» в Вачском районе, в спортивно-оздоровительный лагерь «Ждановец» в Городецком районе, лагерь имени Гайдара в Павловском районе.

От 25 тысяч рублей за смену обойдутся лагеря «Космос» в Дзержинском районе, «Дружба» в Городецком районе, «Журавли» в Шатковском районе, «Зелёные дубки» в Гороховецком районе (в соседней Владимирской области).

Примерно в два раза больше придётся потратить на коммерческие лагеря с комфортабельным проживанием и углублёнными программами на разные темы. При этом смены здесь длятся не три недели, а максимум 13 – 14 дней.

Так, например, летний спортивный лагерь на базе отдыха «Изумрудное» на Горьковском море предлагает детям занятия с тренерами по футболу и плаванию. Смена продолжительностью 10 дней обойдётся родителям подростка в 28 тысяч рублей.

Отдых в лингвистическом клубе Yellow Submarine в Балахнинском районе стоит в среднем 43 тысячи рублей за 12 дней. Здесь дети будут осваивать модные профессии блогера, режиссёра или диджея, а также английский язык.

Примерно такая же цена за смену на 24 дня в популярном лагере «Лазурный» в Выксунском районе. За эти деньги здесь предоставляют номера на двоих, 5 разовое питание, бассейн, оздоровительные и лечебные процедуры.

По морям, по волнам

Стоимость детских лагерей на юге страны за время пандемии подросла. Если сравнивать ценники двухлетней давности – то в среднем на 10 – 20 тысяч рублей.

Так, стоимость трёхнедельной смены обойдётся родителям в сумму от 50 тысяч рублей. Хотя раньше можно было найти бюджетный лагерь стоимостью от 30 тысяч. Вдобавок придётся потратиться ещё и на дорогу до юга.

Например, 20-дневная смена в детском лагере «Мечта» в посёлке Джубга, расположенном на берегу Чёрного моря, с собственным пляжем, начинается от 53 тысяч рублей. Дети будут жить в комнатах по 4 – 6 человек (удобства на этаже), питаться пять раз в день, заниматься с вожатыми. Дополнительно придётся оплатить билеты на поезд туда и обратно, трансфер, на всё про всё – ещё около 17 тысяч рублей.

Есть варианты подороже. Так, смена в детском лагере «Морская звезда» в Туапсинском районе обойдётся родителям в сумму от 76 тысяч рублей. Детям обещают комфортные условия: комнаты на 6 – 7 человек с балконами с видом на море, пятиразовое питание (подчёркивается, что в столовой их будут обслуживать официанты), а ещё анимация – соревнования, конкурсы, игры и, конечно, дискотеки.

Дополнительно придётся оплатить билеты на поезд Нижний Новгород – Туапсе – Нижний Новгород, а также трансфер до лагеря и обратно. Это плюс ещё 15 тысяч рублей.

Есть агентства, которые предлагают отправить ребёнка в детский лагерь в Турцию. Не поверите, но по цене трёхнедельная смена обойдётся родителям в те же 90 тысяч рублей, которые можно заплатить за отдых в Краснодарском крае.

«В эту стоимость входит перелёт из Москвы до Аланьи и обратно, проживание в лагере в живописном посёлке Гейнюк, система питания – всё включено», – рассказал нам менеджер Александр Суслов.

В эту же стоимость, кстати, входят медицинская страховка для ребёнка и развлечения (кроме экскурсий, это около 100 евро – 8500 рублей).