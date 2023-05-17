Эксперимент из "Галилео", который можно повторить дома с детьми

"Галилео" — научно-популярная программа, которая закрылась почти восемь лет назад, но по-прежнему популярна, в том числе у детей. При этом некоторые из знаменитых "э-э-экспериментов", которые проводил ведущий Александр Пушной, легко повторить в домашних условиях.

© Кадр из программы "Галилео"

"Рамблер" рассказывает о простом опыте, который поможет заинтересовать ребенка наукой.

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Эксперимент посвящен закону Бернулли. Согласно ему, с увеличением скорости потока воздуха или жидкости, давление внутри потока уменьшается. Объяснить и проиллюстрировать это утверждение помогает следующий опыт.

Для эксперимента понадобится мусорный пакет — ведущий использовал объемом 60 литров. Прежде всего пакет нужно раскрыть и выдавить из него весь воздух. Затем внутрь пакета вставить пластиковую трубку — похожие используются, например, в медицине, когда человеку делают капельницу.

Пакет зажимается таким образом, чтобы воздух не мог попасть внутрь никаким способом, кроме как через трубку. Экспериментатор делает глубокий вдох — так, чтобы максимально наполнить легкие — и через трубку выдыхает в пакет максимально возможное количество воздуха.

Далее нужно оценить количество воздуха, которое удалось выдохнуть, продемонстрировать его зрителям эксперимента. Скорее всего, оно будет не больше двух-трех литров. Это будет понятно по пакету, который заполнен лишь на маленькую часть.

Теперь можно смело шокировать всех тем, как вы одним выдохом наполните пакет, объем которого многократно превышает объем человеческих легких. Приоткройте пакет и без трубки, с небольшого расстояния снова выдохните весь воздух, который есть у вас в легких: все 60 литров заполнятся, причем гораздо быстрее, чем через трубку.