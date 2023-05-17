Сколько тратят родители в России на выпускной

Аналитики сравнили затраты россиян на выпускные за 2019 и 2023 год. Оказалось, что за этот период стоимость школьного выпускного в среднем по России выросла в 1,5–2 раза.

Например, четыре года назад родители платили за праздник около 5,9 тысячи рублей в 9-м классе, а сейчас они выкладывают 10,5 тысячи рублей.

На выпускной из 11-го класса они собирают по 16,5 тысячи рублей.

Вечерние наряды стоят дороже самого праздника. Например, на наряд для выпускника 9-го класса в среднем уходит 13,5 тысячи рублей, а для выпускницы он обходится дешевле на 500 рублей.

Что касается 11-го класса, костюм стоит около 17 тысяч рублей, а платье – 16,5 тысячи рублей.

По оценкам авторов исследования, в 2019 году одежда стоила в два раза дешевле.