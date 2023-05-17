В школах планируют ввести уроки информационной безопасности

Утверждена Концепция информационной безопасности детей, главная цель которой — защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде.

В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников могут расспрашивать о личных данных ребёнка и его семье. Затем эта информация может использоваться для шантажа, угроз или манипуляций, а также для вовлечения детей в деструктивные организации.

Для защиты детей в таких ситуациях, концепцией предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества в этих вопросах, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить их цифровую грамотность.

Например, на таких уроках ребятам объяснят, как распознавать мошенников и как правильно поступать,когда незнакомцы начинают выяснять личные данные ребенкаили спрашивать о его семье.

Также планируется проводить на постоянной основе просветительские мероприятия для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов, которые связаны с воспитанием, обучением и организацией досуга детей. На этих мероприятиях расскажут о правилах безопасного поведения детей в цифровом пространстве и средствах защиты детей от доступа к информации, которая может нанести вред их здоровью,а также нравственному и духовному развитию.

Кроме того, предполагается развивать социально значимые проекты для детей и подростков в печатныхи электронных СМИ. Концепция будет действовать бессрочно.