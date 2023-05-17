Как помочь ребенку повысить самооценку

Здоровая самооценка — это то, от чего зависят успешность и уровень комфорта ребенка.

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Самооценка формируется в младшем дошкольном возрасте и во многом формируется именно за счет окружения ребенка.

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О том, почему важно воспитывать в детях уважительное отношение к самим себе и как делать это правильно, рассказывает детский психолог Наталия Дербенева.

Почему адекватная самооценка важна

Примеров нездоровой самооценки среди детей очень много: кто-то может считать себя лучше остальных и оставаться из-за этого без друзей, а другой — стесняться своих талантов и бояться дать отпор задирам.

Низкая самооценка, к примеру, может привести к ролевой позиции жертвы. Человек в этой роли склонен к тому, чтобы перекладывать ответственность на других, искать постоянной поддержки, бояться любых качественных изменений. Ни один родитель не хотел бы видеть своего ребенка в вечном страхе или, наоборот, с чрезмерными амбициями.

Развить здоровую самооценку можно в любом возрасте, давайте разбираться в том, какова в этом процессе роль родителя, и какие методы мы можем применить, чтобы помочь ребенку.

Что требуется от родителей?

Родитель — ролевая модель для ребенка. Поэтому здоровые отношения в семье, уважительное отношение друг к другу и адекватная самооценка у каждого из взрослых — залог того, что и у ребенка она будет здоровой.

Когда мы начинаем работу с детьми, то в первую очередь начинаем с себя: анализируем модель воспитания в семье, собственное поведение, поведение ребенка и, конечно, набираемся терпения. В этом деле очень важны дисциплина и планирование — идти к цели нужно маленькими шагами.

Глобально перед родителем в этот период времени есть две задачи. Первая — уменьшить уровень притязаний к ребенку, а вторая — расширить спектр его способностей. Давайте детально разбираться в том, что мы можем предпринять для их выполнения.

8 правил здоровой самооценки ребенка

Никакой гиперопеки

Заботиться о ребенке и его безопасности — правильно, однако не стоит путать эту заботу с гиперопекой. Обожание ребенка, всепрощение, помощь даже там, где не просят — все это лишь формирует у ребенка зависимость от родителя, лишает его возможности проявлять инициативу.

Формирование и тренировка навыков социализации

Социализация — это сложный процесс формирования личности, который начинается еще в ясельной группе сада. Именно тогда ребенок знакомится с миром взрослых, другими детьми, учится коммуникации. Чем раньше малыш сформирует представление об окружающем его мире, тем проще ему будет ориентироваться в нем последствии.

Свобода выбора

Самооценка и умение делать выбор, а также нести за него ответственность тесно связаны. Если ребенку с детства давали возможность выбора в мелочах, то со временем он будет чувствовать себя все увереннее. И неважно с чего вы начали, будь то выбор одежды на прогулку или выбор игрушки, которую можно взять с собой в детский сад. Даже такие, казалось бы, незначительные выборы, формируют у малыша уверенность в себе.

Учим преодолевать трудности

Вы ведь наверняка испытываете неподдельное удовольствие, когда справляетесь со сложной задачей на работе или ставите личный спортивный рекорд? Так же и с детьми. Чтобы ребенок стал увереннее в своих силах, ему нужно проходить испытания и демонстрировать свои силы, конечно, при поддержке родителей.

Развитие сильных сторон и талантов

У каждого из нас есть так называемое «конкурентное преимущество», благодаря которому мы чувствуем себя уверенно. Кто-то хорошо рисует, другой разбирается в моделировании, а третий и вовсе даст фору любому спортсмену. Если вы заметили, что у вашего ребенка есть увлечение, попробуйте его «усилить». Ведь неудачи намного легче переносить со знанием того, что в чем-то вы безусловно хороши.

Акцент на хорошем

Старайтесь чаще замечать желательное поведение ребенка и отмечать его. И это вовсе не значит, что нежелательное стоит игнорировать. Напротив, ругаем и делаем замечания, но правильно! Без перехода на личности и наедине, без посторонних, ведь вы бы и сами не обрадовались, если бы руководитель на работе отчитал вас за ошибку при всем офисе.

Похвала

Хвалить можно и нужно, главное делать это правильно и за дело! Ошибочно считать, что похвала портит и может быть только материальной, напротив, ребенку достаточно услышать от родителя, что он молодец и отлично справился с поставленной перед ним задачей. Иногда теплые слова и объятие могут замотивировать куда сильнее, чем обещанная игрушка.

Адекватные требования

Низкая самооценка нередко связана с повышенными требованиями к ребенку. К примеру, ребенок всегда учился на оценки «хорошо» и «отлично», а как только перешел в школу с углубленным изучением математики, встретился со сложностями, стал получать низкие оценки. При этом сами родители вместо поддержки только упрекают и сравнивают с другими детьми. Конечно, на такой почве у ребенка вполне справедливо будут развиваться комплексы.

Безусловно, не стоит забывать и о собственном примере. Дети замечают намного больше, чем нам может казаться. Делитесь с ребенком тем, как вы принимаете решения, учите его исследованию собственных возможностей, сильных и слабых сторон. А когда он ошибается или не справляется, обязательно поддерживайте. Для этого есть фразы помощники:

«У тебя обязательно получится!», «Давай сделаем это вместе»