У бренда sela появилась одежда для малышей

В первую коллекцию весна-лето’23 вошли популярные повседневные вещи: боди, комбинезоны, ромперы, платья, футболки, лонгсливы, а также различные аксессуары – шапочки, нагрудники, носки. Всего – около 100 наименований.

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Дизайнеры разделили одежду на два возрастные категории. Первая – новорожденные с размерной сеткой от 56 до 80 см. Здесь используются спокойные цвета и минимальное количество принтов. Комбинезоны имеют манжеты-антицарапки и заходящие на обе ножки застежки, чтобы легко и быстро переодевать ребенка. Боди – два ряда кнопок для увеличения срока носки (на вырост) и сборки под подгузник. Все нагрудники регулируются по обхвату шеи, а шапочки – по глубине за счет узелков и манжет. Также разработаны брюки с растущими эластичными манжетами.

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Вторая категория – дети, которые начинают ходить или уже ходят. Размерная сетка – от 68 до 92 см. Здесь дизайнеры добавили больше принтов и цветов. При этом они сочетаются не только друг с другом, но и с товарами sela moms & monsters для детей от 2-х до 6-ти лет.

Продуман и функциональный ассортимент. Например, носки имеют специальные стопперы, которые позволяют не разъезжаться ножкам, когда ребенок начинает ходить. Кроме того, в коллекции представлены вещи из хлопкового муслина – ткани, которая позволяет коже дышать и хорошо впитывает влагу.

Для удобства родителей подготовлены сеты изделий (боди, брюки, нагрудники, шапочки, носки), а также готовые комплекты на выписку в роддом или в качестве подарка. Все изделия имеют мягкий принтованный size label и вшивной ярлык на воздушной петле, который легко удалить.

Купить одежду для малышей можно по доступным ценам – от 299 рублей.

Для комфорта и удобства коллекция представлена, преимущественно, в онлайн-каналах. Приобрести одежду можно на сайте sela.ru, а также на популярных маркетплейсах. Также линия в ближайшее время будет представлена в 14 флагманских магазинах* в приоритетных городах (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Иркутск и пр.).