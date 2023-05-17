Адвокат рассказал, что делать, если класс терроризирует подросток

С каждым годом растет количество детей с проблемным поведением. Сейчас почти в каждом классе есть хотя бы один ребенок, который дерется, срывает уроки, не считается с учителями. Адвокат по вопросам защиты интересов детей Антон Жаров рассказал «Комсомольской правде», как правильно поступать в случае конфликта, спровоцированного учеником-задирой.

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По его словам, учитель отвечает не только за то, чтобы дать школьнику знания, но и за его поведение. Поэтому пока ребенок в школе, за него и его поведение и то, что он вытворяет в школе, отвечают педагоги, а не родители.

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«Если у ребенка нет медицинских противопоказаний для учебы в школе и это подтверждено справкой, за его поведение в школе отвечает школа. Если есть отклонения, нужно лечить, конечно», - сказал адвокат.

В таких случаях школьный психолог рекомендует родителям показать ребенка специалистам. Однако агрессивное поведение ученика, как правило, говорит не о наличии психических проблем, а о том, что он не знает, как разрешить болезненную для него ситуацию – например, конфликт с одноклассниками или учителем.

«Если не справляется учитель с дисциплиной, работодатель должен либо организовать повышение квалификации, либо найти замену. А родителям нужно добиваться от школы, чтобы выполняли свою работу. Вплоть до жалоб в департамент образования, прокуратуру», - подчеркнул Жаров.

Чтобы решить проблему адвокат советует не «бежать первым делом в гороно», а попытаться решить вопрос мирно. В частности, сначала обратиться к директору школы. Есть вероятность, что именно на этом этапе вопрос решится, ведь, школа может многое сделать, чтобы завершить конфликт.

Так, например, агрессивного ребенка могут перевести в другой класс, подключить школьного психолога, социального работника или службу медиации (улаживания конфликтов, – прим.). Также можно назначить индивидуальный образовательный маршрут или дополнительные занятия, заменить учителя, расформировать класс и прочее.

«Другое дело, что школе удобнее сказать: это не мы плохие, а некий ребенок и его мама. Их позицию могут поддержать и другие родители», - говорит адвокат.

В этом случае проблема не решится, ведь на месте одного неуправляемого ученика появится другой. Поэтому проблема кроется именно в педагогах, и решать ее должна школа, подчеркнул Жаров.