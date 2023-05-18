Куда отправить на летний отдых ребенка и не пожалеть

Приближается пора летних каникул, и перед родителями встает вопрос, куда лучше отправить ребенка на отдых, как оформить путевки и не пожалеть о выборе санатория или детского лагеря.

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На самые актуальные вопросы о летнем отдыхе детей ответил в эфире радио «Комсомольская правда» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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Варианты отдыха для детей

По словам Онищенко, оздоровление детей должно идти постоянно, круглый год, но, к сожалению, не у всех регионов есть возможность отправлять детей в лагеря по примеру Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, которые «имеют в «Орленке» свой огромный современный корпус». Поэтому очень актуальным остается летний отдых для школьников.

«Первые заезды в летние лагеря начнутся уже 20-25 мая, когда заканчивают учебу младшие классы. (…) За лето у нас будет оздоровлено 5,1 миллиона детей. Для этого откроют почти 40 тысяч лагерей. Регионы запланировали потратить на них 68,8 миллиарда рублей», - пояснил он.

При этом заместитель президента Российской академии образования констатировал, что этого количества мало, так как школьников в стране 17,4 миллиона.

«Есть еще, так называемые, городские лагеря — их 31600. Это та же школа, днем ребенок под надзором педагогов, а ночевать – домой. Ему, конечно, школьные стены надоели, зато маме на душе спокойнее…», - заявил он.

Говоря об организации отдыха в новых российских регионах, Онищенко констатировал, что непосредственно в Херсонщине, Запорожье, ДНР и ЛНР организовать его нынешним летом не получится.

«Но у нас есть прекрасный опыт - донецкие, луганские дети отдыхают в российских лагерях уже не первый год, и даже в «Артеке» бывали. Для Запорожья и Луганщины это все теперь тоже будет», - пояснил он.

Питание и безопасность детей в летнем лагере

Онищенко напомнил, что для любого оздоровительного учреждения, в том числе и детского лагеря, есть жесткие санитарные и пожарные требования. Также все детские загородные лагеря должны быть отработаны против насекомых, в том числе и клещей.

«Во всей стране! Должна быть дезинсекция всей их территории. Никаких там послаблений не может быть. Более того, дети ходят в походы. Значит, и все их маршруты тоже должны быть обработаны. Ни один лагерь не может быть открыт без санкции санитарного надзора, пожарного…Проверки сейчас проводятся и будут все лето в лагерях», - пояснил он.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования обратил особое внимание и на строгие требования к питанию детей, назвав случае отравления в детских учреждениях – ЧП.

При этом, по словам Геннадия Онищенко, ребенок, прежде чем попасть лагерь, должен получить справку об эпидокружении.

«Дети должны быть проверены: нет ли сыпи, температуры и так далее. Это все - отработанные схемы. И они дают эффект. В каждом лагере есть медпункт, а в крупных - врачи. Там должны быть и места для заболевших», - заметил он.

«Самый хороший отдых – семейный»

Сейчас все больше детей получают возможность отдыха в семье и это наиболее предпочтительный вид оздоровления летом, уверен Геннадий Онищенко.

«И мест – уйма: хочешь, на Черном море, хочешь — на Белом! Страна у нас огромная, природа - уникальная – смотреть не пересмотреть! (…) Если у вас есть возможность отдохнуть со своими чадами, плюньте вы на шопинги, на переработки, поезжайте вместе по интересным местам!» - призвал он, подчеркнув, что именно такой вид туризма надо развивать.