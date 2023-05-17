Какую книгу подарить ребенку-выпускнику

Книга — по-прежнему один из лучших подарков.

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В нашей подборке собраны идеи для презентов на окончание детского сада и разных классов школы.

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Детский сад

«Кремникс», текст и иллюстрации Стефана Сенегаса, перевела с французского Дарья Жирнова

Смешная и динамичная история понравится всем любителям динозавров. Для тех, кто верен себе и своим принципам, кто знает, что насмешки других не могут сбить с пути настоящего героя.

«Потрясающе!», текст и иллюстрации Софи Гилмор, перевела с английского Екатерина Юнгер

Увлекательный, наполненный искренним юмором рассказ о дружбе и взаимовыручке. Сова, Барсук, Мандрил, Черепаха и Муравьед ищут, чем бы таким потрясающим заняться. Но что будет потрясающе для всех? Лазать? Нет. Плавать? Нет. Висеть вниз головой? Нет! Сумеют ли друзья найти себе занятие, пока не приползла Змея и не испортила им вечер?

Начальная школа

«Мир для детей», Наталья Андрианова

Книга «Мир для детей» ответит на максимум вопросов детей об обычаях других стран, о климатических особенностях континентов, об иностранных народах и необычных животных.

«Регина-путешественница спасает Австралию», Регина Тодоренко

Первая детская книга телеведущей, актрисы Регины Тодоренко! Из приключенческой сказки ребята узнают, как остановить цунами, почему вулканы полезны и как австралийские аборигены общаются с духами. А еще дети познакомятся с кенгуру, муравьями-бульдогами и удивительными малоизученными местами, которые так и кишат сюрпризами.

«Записки из Зеленого Бора. Заветная тайна Крота Фердинанда», Микаэль Брюн-Арно

Эта красивая лирическая сказка про сентиментальное путешествие

по следам прошлого поможет всем ее героям (и читателям) понять что-то важное для себя, открыть в себе новые качества, по-другому взглянуть на жизнь.

«6 минут для детей. Первый мотивационный ежедневник ребенка», Доминик Спенст

Ежедневник «6 минут для детей» поможет детям развить осознанность, эмоциональный интеллект, позитивное мышление и дисциплину. Обдумывая и записывая события каждого дня, ребенок научится замечать хорошее, разберется в свои сильных и слабых сторонах и выработает полезные привычки.

«Лето с Жад», Шарлотта Жингра

Роман рассказывает про юношу, который окончил школу и едет на лето на отдаленный остров близ Франции, там, как водится, и приключения, и первая любовь.

«Большое путешествие по России с героями сказок», Наталья Андрианова

Самый необычный путеводитель по России для детей. Вместе с ребенком вы отправитесь в путешествие по нашей необъятной родине от ее столицы и до Дальнего Востока вместе с героями самых любимых сказок.

«Мама, сегодня готовлю я! Книга для детей, которые хотят приготовить пиццу, блинчики и наггетсы и оставить кухню целой», Мария Сурова

Дебютная книга телеведущей и актрисы Марии Суровой. Она ведет рубрику «Кулинарный вызов» в программе «Доброе утро» на Первом канале и выкладывает видеорецепты в блоге на Дзене. Мария начала готовить в 6 лет, а сейчас обучает кулинарным премудростям четверых внуков, которые и вдохновили ее на написание этой книги.

«Деньги и бизнес для детей», Дмитрий Васин

В книге простым языком рассказывается история возникновения денег, о торговле в древности, о том, что такое банк и каково его устройство, а также, какие преимущества дают деньги и почему их стоит копить.

«Адораки. Выживший в руинах», Го Ни

Юный изобретатель Му Энь живет на ферме. Он находит механические детали на свалке и старается собрать своего собственного боевого робота. Му Энь и его друзья мечтают стать чемпионами на соревнованиях по битве роботов. Но внезапно упавший с неба таинственный робот полностью меняет жизнь ребят. Смогут ли они противостоять злу и достичь своей мечты?

«Сестры Гремийе. Сон Сары», Джованни Ди Грегорио, Алессандро Барбуччи

Быть сестрой всегда непросто. Особенно если вас несколько и все вы разные, как Сара, Кассиопея и Люсиль. Тогда это просто безумие! Одна расстроена своими повторяющимися снами, другая витает в облаках, а третья проводит все свободное время с котом. Жизнь девочек неожиданно меняется, когда сестры обнаруживают загадочную фотографию, на которой их мама изображена беременной. Но кто этот ребенок? Почему снимок был спрятан на чердаке? И что может скрывать самый родной человек?

«Томек и таинственное путешествие», Альфред Шклярский

На историях о бесстрашном Томеке Вильмовском, вышедших из-под пера польского писателя Альфреда Шклярского, выросло не одно поколение юных любителей книг. Перед вами пятый роман из этого цикла — «Томек и таинственное путешествие», перевод которого был заново выверен и дополнен интересными и познавательными научно-популярными справками.

Средняя школа

«Фанбук», Александра Трусова

Саша Трусова — выдающаяся фигуристка, которая поразила весь мир своими прыжками в четыре оборота. У нее есть фанклубы в России, Китае, Японии, и за ее достижениями следит множество преданных поклонников. Книга о Саше была продана тиражом более 15 000 экземпляров, и теперь выходит ее первый официальный фанбук.

«Арсен Люпен. Джентльмен-грабитель», Морис Леблан

Настоящий подарок для всех любителей нестандартных детективных историй и приключений — девять самых ранних новелл про Арсена Люпена с акварельными ретро-иллюстрациями!

«Как слушать музыку», Ляля Кандаурова

В книге пять частей: первая посвящена правилам хорошего слушателя, вторая — напоминание о том, зачем вообще мы слушаем музыку, третья расскажет об основных составных частях музыкального искусства, четвертая — о его истории и прошлом, пятая — о настоящем и будущем. Совершенно не обязательно читать книгу в таком порядке — от корки до корки. Можно пользоваться ею как путеводителем, который мы открываем в той части незнакомого города, куда привели нас ноги и случай.

«Деньги: от карманных до своих», Василиса Глядешкина

Эта книга отличается от типичных учебников, хотя и написана учителем экономики. В ней нет сложных терминов или нотаций, зато есть картинки с юмором. В каждой теме разбираются примеры из жизни, а практические задания помогают еще лучше разобраться в теме. В конце каждого блока есть короткие тесты для самопроверки с ответами.

«Взрослый Я? Моя стратегия на будущее», Елена Аринина

Книга поможет выпускнику начать развитие самых важных сфер жизни. Он узнает, что брать за ориентиры и каким принципам следовать, а также легко разберется с целями и планами, мышлением и эмоциями, самооценкой, отношениями с собой и другими.

«Беречь речь. Забытая история русских слов и выражений», Олеся Дроздова

Что такое «панталык» и какую связь это слово имеет с античностью? Откуда взялись царь Горох и «сусеки»? «На посошок» — почему так называется русский обычай? На эти и многие другие вопросы даст ответы книга «Беречь речь. Забытая история русских слов и выражений».

«Атлас новых профессий 3.0», Дарья Варламова, Дмитрий Судаков

«Атлас» поможет понять, какие отрасли, технологии и продукты будут активно развиваться и какие новые специалисты будут востребованы работодателями. Завтрашние абитуриенты вместе с родителями смогут обсудить сценарии будущего, разобраться в новых трендах и выбрать подходящую для себя карьерную стратегию.

«От Одиссея до Гарри Поттера», Виктория Самсонова и Елена Кузнецова

Эта яркая и остроумная книга проведет читателя через тысячелетия истории литературы: от «Эпоса о Гильгамеше» до романов, созданных нейросетью.

Старшая школа

«Благодаря встрече с тобой. Семь свиданий, которые изменили мою жизнь», Ясуси Китагава

17-летний Еске поверить не мог, что такая красавица как Харука согласится с ним встречаться. Но у девушки было условие: чтобы «получить» следующее свидание, Еске должен выполнить задание. За 7 коротких встреч Харука переворачивает его жизнь, а потом исчезает из нее. Отчаянно влюбленный Еске понимает: он толком ничего не знает про девушку. Сможет ли он разгадать ее секрет и вернуть любовь? Все, что у него есть — ее записки, по одной с каждой встречи, и дневник, у которого тоже своя тайна…

«Школа в Ласковой Долине», Паскаль Френсин

«Школа в Ласковой Долине» возвращается в Россию! Культовый молодежный книжный сериал, который обожали все девочки в 90-х, — в новой редакции.

«Белая рыба. Сказания о Бай и Ю. Семена сожалений», Гу Шу

Сяо Бай с детства страдает от неизлечимой болезни. После того как его забрал из больницы таинственный незнакомец и отвез в место, которое казалось смутно знакомым, юноша пытается по крупицам вспомнить, что же их связывает.

«Реннвинд. Сердце тьмы», Леа Стенберг

Когда кажется, что все секреты раскрыты, становится понятно: доверять нельзя никому. Друзья еще не оправились от трагических событий, а судьба уже наносит им новые удары: Ингрид выжила и нашла способ победить Хельвинов, Микке обрел невероятные способности и возвращается, чтобы уничтожить соперника и подчинить себе волю возлюбленной, а дар Сары обещает Нее и

Бьорну скорую гибель.

«Я приду с дождем», Ким Юна

Скромная студентка Со Минна подрабатывает официанткой в закусочной «Синий дракон». Однажды в дождливый день ее размеренную жизнь нарушает симпатичный, но очень несговорчивый гость, на которого она проливает горячий кофе.Если бы она знала, что встреча с драконом приносит не только удачу.

«Пиши бесстрашно. Как написать YA-роман», Ребекка Стерн, Грант Фолкнер

Если ты начинающий писатель и хочешь написать роман за месяц, то эта книга — для тебя. В ней создатели всемирно известного литературного марафона National Novel Writing Month (сокращенно NaNoWriMo) расскажут, как придумать, написать и отшлифовать любой творческий проект.

«Малабарские вдовы», Суджата Масси

Первин Мистри только что присоединилась к юридической фирме своего отца, став одной из первых женщин-юристов в Индии. Адвокатская контора Мистри должна исполнить волю мистера Омара Фарида, богатого предпринимателя, у которого остались три вдовы. Изучая документы, Первин замечает нечто странное: все три жены передали свое наследство на благотворительность. Причем одна из вдов подписала документы крестиком, а значит, она, вероятно, даже не умеет читать. Первин проводит расследование и понимает, что ее подозрения были верны: дело о наследстве внезапно перерастает в дело об убийстве. Теперь она обязана выяснить, что на самом деле произошло на Малабарском холме…

«Поп Гапон и японские винтовки. 15 поразительных историй времен дореволюционной России», Андрей Аксенов

Начало XX века в России было временем великих надежд и тревог, двух войн и двух революций. Пока рядом громыхала история, жители империи любили и враждовали, плели интриги и создавали шедевры. Преподаватель, популяризатор истории и автор подкаста «Закат Империи» Андрей Аксенов находит в исторических сюжетах детектив, любовную драму и высокую трагедию. Некоторые из героев его книги знамениты, другие — почти неизвестны, но все предстают перед читателем живыми людьми.

«Как правильно? Пишем и говорим без ошибок», Алена Меркурьева

Медиа про воспитание и образование «Мел» уже много лет ведет рубрику «Грамотность», в которой просто и быстро разбирает сложные, неоднозначные, новые правила русского языка. А теперь знаменитые карточки «Мела» выходят в виде книги — впервые в истории.

«Полка. О главных книгах русской литературы»

В первые два тома этого издания вошли 60 статей — о русской литературе со времени Древней Руси до 1917 года.

«Отец смотрит на запад», Екатерина Манойло

Это роман о насилии и свободе, счастье и зависимости, смерти и торжествующей над ней жизни. Книга о бунте детей против отцов, в котором чаще всего и кроется настоящая любовь.

«Я твое солнце», Мари Павленко

В ближайшие месяцы семнадцатилетней Деборе предстоит столкнуться с недетскими проблемами. Попытка самоубийства близкого человека, разрушенная семья, несчастная любовь...

«Морфология волшебной сказки», Владимир Пропп

Работа В. Я. Проппа, опубликованная в 1928 году, в которой автор раскрывает строение волшебных сказок. Читатель встречается с уникальной возможностью проследовать в лабиринт сказочного многообразия, которое в итоге предстанет перед ним как чудесное единообразие.

«Пушкин, помоги!», Валерий Печейкин

«Хайп или кринж?». В сборнике эссе представлен нетривиальный взгляд на отечественных классиков. Сценарист и драматург Валерий Печейкин исследует личности Пушкина, Гоголя, Некрасова и других писателей, произведения которых обязательно встретятся старшеклассникам на экзаменах. Эта книга «очеловечивает» как авторов, так и их героев, разбираясь, почему подростки до сих пор проходят их в школьной программе.

«Поэзия зла», Лайза Рени Джонс

Этот роман приоткроет тайны работы полиции и детектива-профайлера. Возможно, после нее старшеклассник даже сможет определиться с будущей профессией! А все потому, что в романе рассказывается история про Саманту Джаз, лучшего профайлера полицейского отдела. И к ней по каким-то причинам пристальное внимание проявляет серийный маньяк, эстет со страстью к поэзии. Его жертвами становятся люди, так или иначе нелестно высказавшиеся о стихотворных произведениях. И каждый раз на месте их убийства полиция обнаруживает записку с рифмованными строками.

«Скрытые намерения», Майк Омер

Автор остросюжетных детективов Майк Омер умеет удивлять! Даже если подросток не увлекается чтением, этот роман он не сможет выпустить из рук! А все из-за крутых поворотов сюжета и развязки, от которой бросает то в жар, то в холод. В своей новинке Омер рассказывает об интернет-сообществе “Стражей”, которые наказывают чиновников, замешанных в грязных делах. Однажды группировка проникает в школу, где, следуя наводке, организована торговля детьми. Но все идет не по плану, и Стражам приходится взять заложников, укрывшись в кабинете директора. Переговоры с ними ведет офицер Эбби Маллен, чья дочь как раз находится в этой школе…

«Задача трех тел», Лю Цысинь

Научно-фантастический роман, заставляющий посмотреть на возможность существования внеземных цивилизаций под другим углом. Знаменитый китайский автор Лю Цысинь описывает население Земли перед вторжением инопланетян. Кто-то рад небесным гостям, а кто-то готов дать решительный отпор вторженцам. Готовы ли земляне в период кризиса стать радушными хозяевами для другой угасающей цивилизации?

«Другие МЫ», Лена Сокол

Легкая романтическая фантастика — идеальное чтиво для летних каникул! Популярная писательница Лена Сокол в своей суперновинке рассказывает о новом виде туризма — телепортации. В такое путешествие отправляется старшеклассница Люси и несносный, но очень красивый парень Дин. Что-то идет не так, и молодые люди пребывают в месте, очень похожем на их реальность, только вот что-то здесь определенно не так…

«Странная планета: еще страннее», Нэйтан В. Пайл

Милый комикс об обитателях Вселенной Нэйтана В. Пайла. Приглядитесь: они очень похожи на нас! Уютная и согревающая история, в которой человечки говорят странным языком об очень простых вещах, которые знает каждый школьник. Эта книга — продолжение комикса «Странная планета», фанаты которого живут по всему миру!

«Папа Диктатор»