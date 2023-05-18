Техника «Безопасное место» для снятия стресса перед ЕГЭ

«Данное упражнение используют во многих психотерапевтических подходах для снижения напряжения, создания ресурсного состояния, борьбы с тревогой и стрессом. Вспомните и представьте место, где вы когда-либо чувствовали себя хорошо, спокойно и безопасно. Как правило, задание не вызывает затруднения. Далее необходимо описать это место, исследовать его, создавая максимально приятную и безопасную атмосферу. Важно зафиксироваться в этом месте и придумать для этого особое символ-слово - вы можете выбрать его сами. Тренируйте восприятие этого места у себя в сознании, представляйте его и «возвращайтесь» в него в ситуации стресса и тревоги», - сказала Кочетова.