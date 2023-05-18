Техника «Безопасное место» для снятия стресса перед ЕГЭ
Для борьбы с волнением и тревожностью перед сдачей ЕГЭ можно использовать психологическую технику «Безопасное место» - то есть, возвращаться мыслями в самые счастливые и беззаботные времена.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.
«Данное упражнение используют во многих психотерапевтических подходах для снижения напряжения, создания ресурсного состояния, борьбы с тревогой и стрессом. Вспомните и представьте место, где вы когда-либо чувствовали себя хорошо, спокойно и безопасно. Как правило, задание не вызывает затруднения. Далее необходимо описать это место, исследовать его, создавая максимально приятную и безопасную атмосферу. Важно зафиксироваться в этом месте и придумать для этого особое символ-слово - вы можете выбрать его сами. Тренируйте восприятие этого места у себя в сознании, представляйте его и «возвращайтесь» в него в ситуации стресса и тревоги», - сказала Кочетова.
Она добавила, что снять напряжение также помогут «счастливые» предметы - талисманы.
«С одной стороны, это пример нерационального, «магического» мышления. Но, тем не менее, как указывает Венгер, в психотерапии есть такое традиционное психотехническое средство: «Психологическая функция талисмана состоит в создании чувства защищенности, уверенности в благополучном исходе опасного предприятия, то есть, выражаясь научным языком, в снижении уровня тревоги». Таким образом, мы можем сами создать для себя талисман, который поможет снизить тревогу, справиться с волнением. Это может быть все, что выберет сам человек, - как предмет, так и воспоминания», - отметила Кочетова.
По ее словам, в минуты сильного напряжения такие вещи бывает полезно подержать в руках.
«Возьмите его в руки, сконцентрируйтесь на тактильных ощущениях, на текстуре предмета, температуре, размере, весе. Проговорите про себя все характеристики предмета», - заключила психолог.