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Техника «Безопасное место» для снятия стресса перед ЕГЭ

Для борьбы с волнением и тревожностью перед сдачей ЕГЭ можно использовать психологическую технику «Безопасное место» - то есть, возвращаться мыслями в самые счастливые и беззаботные времена.

Техника «Безопасное место» для снятия стресса перед ЕГЭ
© Unsplash

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.

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«Данное упражнение используют во многих психотерапевтических подходах для снижения напряжения, создания ресурсного состояния, борьбы с тревогой и стрессом. Вспомните и представьте место, где вы когда-либо чувствовали себя хорошо, спокойно и безопасно. Как правило, задание не вызывает затруднения. Далее необходимо описать это место, исследовать его, создавая максимально приятную и безопасную атмосферу. Важно зафиксироваться в этом месте и придумать для этого особое символ-слово - вы можете выбрать его сами. Тренируйте восприятие этого места у себя в сознании, представляйте его и «возвращайтесь» в него в ситуации стресса и тревоги», - сказала Кочетова.

Она добавила, что снять напряжение также помогут «счастливые» предметы - талисманы.

«С одной стороны, это пример нерационального, «магического» мышления. Но, тем не менее, как указывает Венгер, в психотерапии есть такое традиционное психотехническое средство: «Психологическая функция талисмана состоит в создании чувства защищенности, уверенности в благополучном исходе опасного предприятия, то есть, выражаясь научным языком, в снижении уровня тревоги». Таким образом, мы можем сами создать для себя талисман, который поможет снизить тревогу, справиться с волнением. Это может быть все, что выберет сам человек, - как предмет, так и воспоминания», - отметила Кочетова.

По ее словам, в минуты сильного напряжения такие вещи бывает полезно подержать в руках.

«Возьмите его в руки, сконцентрируйтесь на тактильных ощущениях, на текстуре предмета, температуре, размере, весе. Проговорите про себя все характеристики предмета», - заключила психолог.

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