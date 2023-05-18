Как оформить санаторно-курортную карту для поездки ребенка в санаторий
Если у ребенка есть путевка в санаторий или оздоровительный лагерь, нужно оформить санаторно-курортную карту по форме 076/у.
Она содержит медицинские сведения, которые важны при назначении лечения на отдыхе. Например, если у ребенка астма, в санатории ему назначат определенные процедуры, а при аллергии скорректируют меню.
Справка может быть бумажной или электронной. Бумажный документ состоит из двух частей:
1. Данные о ребенке, сведения о прививках, жалобы, результаты анализов.2. Отрывной талон, который заполнят в курортной организации. Его нужно будет вернуть в поликлинику.
Электронный документ специалисты отправят сами.Сдайте анализы и пройдите дополнительные обследования. Педиатр в поликлинике по месту жительства осмотрит ребенка, назначит анализы, выдаст направление на ЭКГ и рентген легких.Получите заключение лечащего врача, если есть главное заболевание, например, астма или диабет.
- путевка,
- паспорт родителя,
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка,
- полис ОМС,
- прививочный сертификат,
- справка МСЭ и СНИЛС, если у ребенка инвалидность.
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На итоговом приеме врач заполнит карту, поставит печать и подпись на талоне, если справка бумажная.
Важно, что такая карта действительна 12 месяцев, но некоторые санатории могут сокращать срок действия. Узнайте это заранее в том месте, куда собираетесь ехать.
Для обычного лагеря без оздоровления санаторно-курортная карта не требуется. Но в любом случае нужно получить справку о состоянии здоровья по форме 079/у.
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