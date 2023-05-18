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Как оформить санаторно-курортную карту для поездки ребенка в санаторий

Если у ребенка есть путевка в санаторий или оздоровительный лагерь, нужно оформить санаторно-курортную карту по форме 076/у.

Как оформить санаторно-курортную карту для поездки ребенка в санаторий
© Unsplash

Она содержит медицинские сведения, которые важны при назначении лечения на отдыхе. Например, если у ребенка астма, в санатории ему назначат определенные процедуры, а при аллергии скорректируют меню.

Справка может быть бумажной или электронной. Бумажный документ состоит из двух частей:

1. Данные о ребенке, сведения о прививках, жалобы, результаты анализов.2. Отрывной талон, который заполнят в курортной организации. Его нужно будет вернуть в поликлинику.

Электронный документ специалисты отправят сами.Сдайте анализы и пройдите дополнительные обследования. Педиатр в поликлинике по месту жительства осмотрит ребенка, назначит анализы, выдаст направление на ЭКГ и рентген легких.Получите заключение лечащего врача, если есть главное заболевание, например, астма или диабет.

Соберите следующие документы:
  • путевка,
  • паспорт родителя,
  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка,
  • полис ОМС,
  • прививочный сертификат,
  • справка МСЭ и СНИЛС, если у ребенка инвалидность.

Запишитесь к педиатру

На итоговом приеме врач заполнит карту, поставит печать и подпись на талоне, если справка бумажная.

Важно, что такая карта действительна 12 месяцев, но некоторые санатории могут сокращать срок действия. Узнайте это заранее в том месте, куда собираетесь ехать.

Для обычного лагеря без оздоровления санаторно-курортная карта не требуется. Но в любом случае нужно получить справку о состоянии здоровья по форме 079/у.

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