Чем занять ребенка на каникулах

До начала летних каникул осталось совсем немного времени. Впереди три месяца беззаботного отдыха. Детям должны запомниться эти дни, чтобы в сентябре было, что написать в сочинении на тему: «Как я провел лето».

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Многие родители уже сейчас задумываются, как разнообразить досуг своих чад, сократив использование гаджетов и просмотр мультфильмов. Хорошо, если есть заботливые бабушки, готовые прийти на выручку, или возможность отправить ребенка в летний лагерь на море. Однако на практике так бывает не всегда.

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«ФедералПресс» разобрался в тонкостях детского летнего досуга. Предлагаем несколько вариантов, чтобы каникулы были интересными, а родители не потратили на это весь семейный бюджет.

Спектакль в театре теней

Сегодня в продаже есть масса наборов «Театра теней». Декорации можно смастерить самостоятельно или привлечь к этому делу домочадцев. При этом дети постарше помогут младшим. Распечатанные шаблоны можно наклеить на плотный картон и вырезать, прикрепить скотчем деревянные палочки. Весь день дети могут готовить представление, а вечером устраивать семейные показы. Сочинить сказку ребятам под силу самим – это значительно расширит их кругозор и воображение. Можно предложить школьникам устраивать постановки историй и сказок, которые есть в списке на летнее чтение.

Посадить огород

Лето – самое подходящее время для занятия садоводством. Детям полезно будет узнать, какие культуры хорошо приживаются в Сибири. Хорошо, если есть дача, но в случае отсутствия садового участка для первых опытов начинающего огородника отлично подойдет балкон. Вместе выберите семена и посадите. Впоследствии полив и уход за растениями пусть будет в ведении ребенка. Это полезный опыт для него – вырастить самому зелень или цветы.

РИА "ФедералПресс"

Один день на природе

Для того чтобы лето запомнилось надолго, один день в неделю можно всей семьей выбираться в интересные места. Это может быть парк, озеро или необычная деревенька, а если позволяет время, то и небольшие городки. Перед началом путешествия следует построить маршрут, а дети во время мини-путешествия пусть записывают в блокнот впечатления или делают зарисовки увиденного. Не исключено, что ребенок сделает карту местности и во время очередного путешествия будет ее заполнять.

Съемка кино или мультфильма

В качестве атрибутов для съемки понадобится только фотоаппарат или мобильный телефон. При желании можно использовать штатив, который значительно повысит качество съемки. Главное – заранее продумать фон и освещение. В качестве персонажей могут выступать лего-фигурки или самодельные куклы из бумаги и картона.

Приготовление еды

Во время каникул дети все больше хотят чувствовать себя самостоятельными. В один из дней можно привлечь их к приготовлению роллов или вместе налепить пельмени. Не забудьте сделать счастливые пельмешки с целой долькой чеснока «на счастье». Разумеется, за приготовлением деликатесов лучше подсматривать, поскольку дети по неопытности могут не разобраться с плитой. Однако доверить детям самостоятельное приготовление фруктового салата – вполне реально.

Сделать скрап-альбом

Отличным напоминаем о летних приключениях будет скрап-альбом. При этом вовсе необязательно запасаться всем необходимым для скрапа. Секретные окошки и детские рисунки с фотографиями, распечатанными на домашнем принтере, часто смотрятся гораздо круче, чем профессиональные альбомы.

Записаться на онлайн-курс

Во время летних каникул лучше переключать внимание от гаджетов. Однако если можно использовать время, проведенное за планшетом или ноутбуком с пользой. К примеру, сейчас довольно много мастер-классов: начиная от рисования и заканчивая программированием.

Пляж и аквапарк

Во время летних каникул обязательно ходите на пляж и различные водные парки под открытым небом. К тому же нередко на пляжах проходят всевозможные активности. К примеру, турниры по пляжному волейболу или по строительству песочных крепостей. Важно помнить, что летом легко обгореть на солнце. Поэтому отправляться на пляж лучше всего в утренние часы, примерно с до 11 утра или вечером - с 16 до 19 часов. В этом время солнце наиболее безопасно и риск получения ожогов значительно снижается.

Книжное чтиво

В дни отдыха не стоит запрещать ходить в гости и приглашать сверстников к себе. Следует также ввести неплохую привычку – совместное чтение. За чашечкой чая и плюшками читайте по очереди новые книги, а затем обсуждайте. Чтение вслух для младших и даже для средних школьников всегда актуально. Вы удивитесь, но и старшие дети получают от этого удовольствие. К таким литературным вечерам могут присоединиться и друзья.

Природные площадки

Летние каникулы – беззаботное время. Пусть дети лазят по деревьям, прыгают на скакалках, играют в песке или устраивают дворовый турнир по футболу. К тому же взрослым будет полезно вспомнить игры из собственного детства. Одним словом лето для ребенка не обязательно заграничные курорты. Главное положительные эмоции и впечатления.

Учеба во время каникул

Прежде всего, не стоит забывать, что лето – прежде всего отдых для ребенка. По мнению психологов, для того, чтобы маленький человек набрался сил и здоровья перед новым учебным годом, не следует грузить его знаниями. Безусловно, бездумное времяпрепровождение тоже не приветствуется, но на ближайшие месяцы следует все же активировать так называемый летний режим. Специалисты советуют во время каникул можно разрешить ребенку ложиться позже обычного, а вставать не по будильнику. Вернуться в привычный режим лучше начинать за пару недель до начала школы. По мнению психологов, школьникам необходима смена деятельности.

«Наши дети в целом должны быть физически здоровыми и развиваться полноценно, отправляясь пусть даже в детски лагеря или к бабушке в деревню. Ребенок, таким образом, получает разный социальный опыт. Однако очень важно, чтобы ребенок летом продолжал читать и вечером, пусть он пересказывает прочитанное. Ну и минимизировать компьютер», – считает психолог Андрей Зберовский.

В первые пару недель пусть ребенок просто отдыхает и разгружает мозг, а затем постепенно можно подкидывать ему учебные задания для выполнения, но желательно чтобы они были в игровой форме. Иначе чадо запомнит летний отдых как невыносимое просиживание за партой.

РИА "ФедералПресс"

Следует придумать занятия, которые будут принципиально отличаться от школьных уроков. Во время каникул можно расширить детям кругозор, посетив интересные выставки, а вместо того чтобы изучать учебник биологии или астрономии, сходить в музей и планетарий, понаблюдав за звездным небом. Поверьте, дети долго будут наперебой рассказывать, как смотрели в огромный телескоп. Если ребенок увлекается творчеством и посещает музыкальную или художественную школу, во время каникул, поскольку школы закрыты, можно выехать на пленер или сходить на концерт живой музыки. Подобные развлечения не только помогут отдохнуть от школы, но и вдохновят ребенка на новые достижения.

Родительские ошибки

Существует миф, что отдых ребенка должен быть наполнен обязательно чем-то полезным. На самом деле, даже денек совершенного ничегонеделания иногда необходим. Он позволяет ребенку перезагрузиться, «устать» от отдыха и захотеть чего-то нового. Родителям следует позволить быть собой, проявляя эмоции. Пусть школьник сам расскажет о том, что ему действительно интересно.

По мнению психологов, существует ряд ошибок, которые родители допускают при организации отдыха своих чад:

Ребенок сам найдет себе занятии по душе: скорее всего это будут гаджеты и компьютерные игры;

Не обязательно участие взрослого: можно отправить ребенка в дорогой лагерь, приобрести сертификаты в различные развлекательные центры или интерактивные музеи.

Однако без проявления внимания быть чем-то занят: детям нужны перезагрузки и эмоциональные разрядки.

Психолог Андрей Зберовский уверен, что нельзя детей оставлять одних на ночь.