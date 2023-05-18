В Адыгее в летних лагерях отдохнут более 7000 детей

Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что в регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной компании. По его словам, уже с 1 июня в республике откроются пришкольные лагеря дневного пребывания, загородные лагеря как на территории региона, так и на черноморском побережье.

Как отметил глава республики, в текущем году отдохнут и поправят здоровье около 7400 детей. В первую очередь это будет дети из семей участников СВО, а также из малообеспеченных семей. Кроме того, в этом году, так же как и в прошлом, в Адыгее отдохнут дети из подшефного Генического района Херсонской области.