Избежать врожденной кори поможет вакцинация матери

«Корь во время беременности представляет угрозу для матери и плода. Если женщина заболевает на ранних сроках, когда формируются все органы ребенка, то возможен выкидыш или замершая беременность. Либо пороки развития плода будут такими, что родившийся ребенок сможет прожить лишь несколько дней. При заражении матери во втором и третьем триместре поражаются центральная нервная система и головной мозг плода. Участились и случаи врожденной кори, когда женщина рожает, находясь в инкубационном периоде заболевания, и симптомы проявляются через несколько дней у младенца», – рассказала эксперт.