Избежать врожденной кори поможет вакцинация матери
Роспотребнадзор напомнил о важности проверки иммунного статуса к кори. Инфекция особенно опасна для будущих мам. Гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель медицинской клиники Ирина Филатова в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что вирус передается от матери к плоду в 100% случаев.
«Корь во время беременности представляет угрозу для матери и плода. Если женщина заболевает на ранних сроках, когда формируются все органы ребенка, то возможен выкидыш или замершая беременность. Либо пороки развития плода будут такими, что родившийся ребенок сможет прожить лишь несколько дней. При заражении матери во втором и третьем триместре поражаются центральная нервная система и головной мозг плода. Участились и случаи врожденной кори, когда женщина рожает, находясь в инкубационном периоде заболевания, и симптомы проявляются через несколько дней у младенца», – рассказала эксперт.
Она добавила, что женщина в положении переносит любую инфекцию тяжелее, и корь – не исключение. Но решение о госпитализации заболевшей беременной принимается, в зависимости от симптомов. В целом лечение сводится к облегчению симптоматики, – температуры, кашля, сыпи. Как такового лекарства от вируса кори нет. Важно не допустить таких грозных осложнений, как пневмония, энцефалопатия, вирусный гепатит.
Врач отмечает, что важна профилактика. Беременной стоит избегать людных мест, ведь корь передается воздушно-капельным путем. Но самый надежный способ защитится – вакцинация, уверена эксперт. Планируя беременность, женщине нужно узнать свой иммунный статус к кори, и при необходимости вакцинироваться. Только так можно защитить и саму мать, и будущего ребенка.