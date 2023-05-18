Как детям безопасно провести лето

Представитель ГИБДД рассказала, как уменьшить количество происшествий с детьми и подростками в летнее время.

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Сегодня, 18 мая, в Международном мультимедиацентре "Евразия сегодня" прошёл брифинг, посвящённый профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

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Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД РФ по Омской области Наталья Бобылёва рассказала, как родители могут сделать лето своего ребёнка безопасным.

В период летних каникул у детей и подростков увеличивается количество свободного времени и уменьшается концентрация внимания, всё это в совокупности приводит к росту числа несчастных случаев на дорогах.

В этом году в нашем регионе было зарегистрировано 80 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых двое погибли. Участниками ДТП были пассажиры автомобилей и пешеходы.

13 детей пострадали по собственной невнимательности, нарушив правила дорожного движения. Чтобы предотвратить рост несчастных случаев, приводящих к травмам и детской смертности, сотрудники ГИБДД разработали летнюю профилактическую программу.

При поддержке родителей и комитетов территориального общественного самоуправления (КТОСов) специалисты будут проводить с ребятами уроки по ПДД в игровой форме "Безопасные каникулы".

Отметим, что в Омске уже зарегистрировано 13 ДТП с участием самокатов, в восьми случаях ими управляли дети. - Лето только начинается, и эти ДТП были зарегистрированы за последние полтора месяца, когда погода стала сопутствовать передвижению на средствах индивидуальной мобильности, - отметила Наталья Бобылёва.

Специалист также отметила, что большинство детей не имеет представления о том, как правильно передвигаться на электросамокатах и моноколёсах в городе. Поэтому, по её словам, каждый родитель должен осознавать, что, позволяя передвигаться своему ребёнку на подобных устройствах, необходимо заранее провести инструктаж.

Юные участники движения могут не влиться в дорожный поток и спровоцировать ДТП. При этом несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не имеют права без присмотра взрослых пользоваться таким транспортом. Эти же ограничения касаются любителей сигвеев и гироскутеров.

Не исключено, что в ближайшее время в российских школах появится дополнительный предмет , в рамках которого школьников будут обучать езде на электросамокатах и прочих устройствах. Для этого необходимо выделить дополнительные часы в учебной программе.

На сегодняшний день в ПДД действует ряд поправок , устанавливающих порядок передвижения на мобильных устройствах. Для них установлена максимальная скорость передвижения - 25 км/ч. При пользовании тротуарной дорожкой пешеходы будут иметь преимущество в движении, а при пересечении пешеходного перехода владельцы устройств для скоростного передвижения обязаны спешиться.

- Мы понимаем, что ребёнок полностью копирует родителя. Если взрослые позволяют себе нарушать правила дорожного движения, дети будут делать так же. Чаще всего несовершеннолетние попадают в аварии, находясь со взрослыми, которые нарушают правила движения, - подчеркнула Наталья Бобылёва.