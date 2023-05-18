Женщина с двумя матками родила двойняшек

24-летняя жительница Мельбурна, Австралия, с двумя матками стала матерью двойняшек. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мэделин Какликос пыталась зачать ребенка вместе с мужем с 2020 года. После года неудачных попыток супруги обратились к врачу, чтобы узнать, почему она не может забеременеть. Обследование показало, что у пациентки удвоение матки — аномалия и порок развития, при котором у женщины вырастают две матки вместо одной. Врачи заявили, что шансы забеременеть и родить ребенка с такой патологией равны одному к 50 миллионам.

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Несмотря на трудности, пара не оставляла попыток стать родителями. В течение двух лет супруги пытались зачать ребенка и прошли десять процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Наконец, в 2022 году Какликос узнала, что беременна.

«Мы разразились криками, а когда мы обнимались, по нашим лицам текли слезы», — рассказывает она.

Когда Какликос была на 10-й неделе беременности, она пришла на ультразвуковое сканирование. Женщина заметила, что врач странно себя ведет, и, испугавшись, спросила, здоров ли ее ребенок. Медик сообщила, что во второй матке Какликос находится второй плод.

«Моя челюсть упала на пол, а муж побледнел. Я подумала, что она, должно быть, шутит», — вспоминает женщина.

Второй ребенок был меньше первого, и у врача возникло подозрение, что пара зачала еще одного ребенка через неделю после ЭКО. Оказалось, что Какликос забеременела вторым ребенком естественным путем.

«Нам посоветовали воздержаться от секса во время переноса эмбриона, но мы пошли против рекомендаций», — объясняет она.

Врачи сообщили, что Какликос может потерять двоих детей из-за возможных осложнений, и предложили ей прервать одну из беременностей. Несмотря на опасения медиков, супруги приняли решение сохранить оба плода. По словам Какликос, ее беременность протекала хорошо, и она постоянно находилась под наблюдением врачей.

Женщина родила двух сыновей на 34-й неделе беременности путем кесарева сечения. Двойняшки находились кувезах несколько дней, а затем были переданы молодым родителям.