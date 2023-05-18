Сертификаты в СПА и прогулки на яхте: что подарят учителям на выпускной

Выпускные в российских школах начнутся через неделю, однако уже сейчас продажи необычных подарков для учителей выросли.

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Как сообщает «РГ» со ссылкой на аналитиков площадки «Авито», в их перечень вошли флорариумы, мясные деликатесы и прогулки на яхте.

Рассказываем, что будут дарить педагогам на выпускной в 2023 году.

Цветы и конфеты все еще актуальны

Кроме необычных вариантов, в ходу остаются и привычные подарки — букеты цветов. Особенной популярностью пользуются пионы, розы и различные оригинальные композиции. Их продажи уже выросли на 80%, хоть до выпускных остается еще неделя. Также спрос растет и на наборы шоколадных конфет.

Съедобные подарки

Крайне популярными в этом году стали гастрономические наборы. Выбирают для учителей мясные деликатесы и сыры, медовые и чайные наборы. Вместе с тем востребованы и съедобные букеты, которые делают из зефира или клубники в шоколаде.

В целом подобные подарки за год стали покупать в три раза чаще. Кроме того, выросли цены и на шоколад ручной работы с персональными надписями.

Долговечные и практичные презенты

Среди подарков, которые сохранятся на долго — необычные композиции из мыла, мини-оранжереи с орхидеями и суккулентами, а также панно из искусственных бабочек с подсветкой.

Также в ходу пледы, объем продаж которых увеличился в два раза, дорогие ежедневники и эксклюзивные ручки.

Порадовать себя

Также вырос спрос на аромасвечи ручной работы и бурлящие бомбочки. К этой же категории аналитики относят сертификаты в СПА-салон, прогулки на яхте или водные экскурсии.