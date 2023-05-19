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Известный нейробиолог проведет для школьников Москвы бесплатную лекцию перед ЕГЭ

В Москве продолжается цикл бесплатных городских лекций с известными специалистами в рамках программы психологической поддержки школьников перед ЕГЭ. Лекции организовали совместно с московским отделением Российского общества «Знание».

Нейробиолог проведет для школьников Москвы лекцию перед ЕГЭ
© Lenta.ru

Следующая встреча «Мозг всемогущий! Инструкция по применению» пройдет в воскресенье, 21 мая, в 14:00 в амфитеатре парка «Зарядье». Как рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее проведет нейробиолог, профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин.

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На лекции Вячеслав Дубынин расскажет школьникам, как работает мозг в стрессовых ситуациях, как развивать свой интеллект и управлять потоками информации, как успокоить сознание силой мысли и избежать физического и морального истощения во время подготовки к выпускным экзаменам. Школьники смогут задать ученому интересующие их вопросы. Ведущей мероприятия станет музыкант, поэтесса и блогер Mary Gu.

Посетить лекцию смогут все желающие. Зарегистрироваться на лекцию, посмотреть ее онлайн-трансляцию и записи уже прошедших встреч можно на портале «Школа.Москва», в группе Департамента образования и науки Москвы «ВКонтакте», в группах «ВКонтакте» и «Одноклассники» телеканала Москва 24, а также на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».

Первую лекцию на тему «Великолепная пятерка. Пять правил счастливой жизни» 15 мая провел для одиннадцатиклассников Михаил Лабковский. Психолог посоветовал ребятам больше отдыхать, не перегружать себя зубрежкой: на финальном этапе подготовки излишняя нагрузка может только навредить.

Программу психологической поддержки школьников организовали в Москве в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовке к ЕГЭ в школах. Лучшие педагоги города, выпускники прошлых лет и психологи записали для одиннадцатиклассников более 500 видеороликов с разборами заданий ЕГЭ и советами. До февраля дети закончили часть основных предметов и начали посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для сдачи экзаменов. Так они смогли уделить больше времени подготовке без увеличения расписания.

Также в рамках нового формата обучения у детей появилась возможность дважды написать по всем предметам пробные ЕГЭ, которые не влияли на оценки, чтобы оценить свой уровень подготовки в динамике. Узнать подробнее о новом формате обучения и найти рекомендации по эффективной подготовке к экзаменам можно на портале «Школа.Москва».

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