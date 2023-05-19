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Психолог рассказала о причинах детской агрессии

Психолог Марианна Абравитова заявила, что в случае проявления детской агрессии нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально.

Психолог рассказала о причинах детской агрессии
© Unsplash

«Когда ребёнок, скажем, в песочнице отнимает у детей игрушки — это может быть здоровой агрессией, но ещё не проструктурированной, и она поддаётся коррекции», — сказала она в беседе с ФАН.

По словам Абравитовой, если родители по-доброму и своим примером объясняют, как нужно себя вести, то здоровые дети это поведение понимают и принимают.

Если ситуация не меняется, то стоит обратиться за помощью к специалисту.

«В любом случае, если родитель игнорирует агрессию ребёнка, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что тогда он не является корректором, и ребёнок не понимает, нормальное это поведение или ненормальное», — пояснила Абравитова.

Как отметила эксперт, есть виды агрессии, на которые нужно реагировать жёстко, к примеру, если ребёнку нравится издеваться над животными.

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