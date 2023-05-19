Как не избаловать детей

Родителям стоит больше тратить на впечатления и знания для детей. Тогда есть шанс, что они не вырастут мажорами, считает специалист. Отдавая деньги не на брендовые вещи, машины и телефоны, а, например, на путешествия или обучение, взрослые транслируют своим детям соответствующие ценности. И это первый совет, который применяет к своим детям семейный психолог Виктория Дмитриева.

© Секрет Фирмы

Также в её семье принято повторять детям, что самая дорогая валюта — это знания. Специалист объясняет это утверждение тем, что всё материальное способно обесцениться или быть украденным, а знания забрать никто не сможет. Ну и всегда есть шанс их монетизировать.

Ещё Дмитриева поделилась личной системой карманных расходов для детей. Каждую неделю в один и тот же день она выдаёт им сумму, состоящую из 50 рублей на каждый год жизни ребёнка. Так, на семь дней 6-летнему достаётся 300 рублей, десятилетнему — 500 рублей.

А вот игрушки, когда детям исполнилось 5 лет, они с мужем покупать перестали. Исключения — день рождения и Новый год. Это же, по словам психолога, относится «к донатам в игры и прочим необязательным штукам типа аквариума с медузами».