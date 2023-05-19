Как активное слушание поможет растить детей

Вы слушаете своих собеседников? А слышите их? Как ни странно, умение слушать — это ещё один навык, который нужно развивать.

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Сделать это порой бывает непросто, особенно в современном мире, когда существует множество отвлекающих факторов.Тлум.Ру рассказывает, что такое активное слушание, почему его стоит развивать и детям, и родителям, и как это сделать.

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Что такое активное слушание?

Активное слушание — это особый навык, позволяющий выстраивать доверительные отношения с собеседником и располагать его к себе для дальнейшего взаимодействия. Оно подразумевает активное участие всех собеседников в разговоре — не только говорящего, но и слушающего. Это включает в себя, например, кивки, соглашение со словами человека, задавание вопросов на основе услышанного. Активное слушание — это двусторонняя коммуникация. Цель состоит в том, чтобы понять, о чём идет речь, а не просто услышать. Активные слушатели обычно могут ответить на открытые вопросы о том, что они услышали.

Как это связано с детьми и их воспитанием? Умение выслушать, и, что ещё важнее, услышать своего ребёнка — хороший навык, который поможет выстроить гармоничные и доверительные отношения с ним. Детство — это время, полное волнений, новых впечатлений и невыдуманных чудес. Это также период, когда дети многому учатся, чтобы развиваться физически, когнитивно, социально и эмоционально. Навык слушания связан со всеми четырьмя из этих областей.

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взгляды на говорящего;

реакция на язык тела говорящего;

ответы на вопросы и задавание наводящих и уточняющих вопросов;

повторение сказанного;

кивки и улыбки. В дошкольном образовании активное слушание — это когда дети играют активную роль в разговоре или другом способе общения. Это распространяется и на детей другого возраста. Среди таких действий могут быть:

С другой стороны, пассивное слушание означает, что дети могут слушать не полностью. Они часто отвлекаются или пытаются делать несколько дел одновременно.

Что такое хорошие навыки слушания и почему они важны?

Нет, речь идёт не о хорошем слухе и не о том, что нужно иногда проверять его у врача (хотя и это тоже, не забывайте проходить диспансеризацию). Помимо способности хорошо слышать, слушание связано с тем, что понимает наш мозг и как он использует звуки, которые мы воспринимаем и обрабатываем. В свою очередь, эти факторы связаны со многими другими аспектами обучения, особенно когда ребёнок маленький.

Слуховое восприятие и различение звуков необходимы детям для развития речи и языковых навыков. Это важно, пока они учатся говорить, читать, писать по буквам и писать. Дети, которые умеют слушать других и понимать, что им говорят, могут эффективно следовать указаниям в школе и дома. Так что навык слушания нужно развивать не только родителям, но и их детям.

Мальчики и девочки, которые умеют правильно слушать, как правило, успешно общаются с другими, что может способствовать укреплению доверия и уважения среди сверстников. Такие дети более склонны быть услышанными и понятыми, что может принести им чувство принадлежности и эмоциональное удовлетворение. А это, в свою очередь, приводит к успехам дома и в школе.

Даже в детстве активное слушание способствует сочувствию и решению проблем в группе. Активные слушатели обычно проявляют позитивный настрой, что помогает быстрее завести друзей и расположить к себе окружающих.

Как улучшить навыки слушания у малышей?

читать им вслух и читать вместе с ними;

рассказывать им истории;

попросить их придумывать концовки вашим историям;

отправляться в поездки, короткие и длинные, и обсуждать увиденное прямо во время путешествия;

задавать детям вопросы;

спрашивать их мнение о разных вещах;

не говорить слишком быстро;

сопровождать свою речь невербальными жестами;

избегать постоянного фонового шума от телевизора или музыки;

не проводить слишком много времени за видеоиграми или приложениями для телефона. Начните поощрять и формировать навыки слушания у малышей с самого раннего возраста. Вот несколько забавных и интересных способов научить детей слушать:

С детьми постарше можно вводить более взрослые занятия: например, совместная готовка, ролевые игры, помощь в уходе за младшими братьями и сёстрами и другие действия, в которых они могут активно проявлять своё внимание.

Как родителю начать активно слушать ребёнка?

Когда дети чем-то делятся с родителями, слышать их — крайне важно. Даже если вам кажется, что говорят они ерунду. Для вас, может, и да, но для них это имеет значение, раз уж они с вами делятся. Дошкольники будут заваливать вас разнообразными историями — постарайтесь выслушивать их, кивать и задавать вопросы. Такие, как: «Что ты чувствуешь по этому поводу?», «Как ты думаешь, какой вывод можно сделать?», и другие из той же серии.

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Более того, к активному слушанию относится повторение сказанного говорящим — подытоживающим, частичным и наводящим на размышления. Малыш поделился придуманной или увиденной историей? Коротко повторите её в ответ, этим вы и свою заинтересованность подтвердите, и дадите пищу для анализа и размышлений.

С детьми постарше работают те же принципы и вопросы, с той разницей, что если от маленького ребёнка родитель отмахивался, то более взрослый уже не станет сам ничего рассказывать. Если это уже произошло, можно попробовать начинать разговор с активных вопросов — и если ребёнок поймёт, что вам действительно интересен он, его жизнь и мысли, контакт будет налажен.