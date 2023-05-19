Как сохранить здоровье сердца и сосудов у детей
Детский кардиолог рассказал, как сохранить здоровье сердца и сосудов ребенка, а также дал несколько советов по профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.
Главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Антон Авраменко отметил: - Как и у взрослых, артериальное давление у детей является одним из ключевых показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Поэтому знание нормальных значений артериального давления и основных симптомов патологий может помочь родителям в заботе о здоровье своих детей.
Врач рассказал, что поможет сохранить здоровье сердца и сосудов. Стоит помнить о том, что:
- измерять артериальное давление ребенка нужно не постоянно, а в зависимости от состояния его здоровья и наследственности;
- средние показатели для детей до 12 лет - 100-120/60-80 мм рт. ст.;
- при повышенном давлении нужно обратиться к врачу, так как оно может сигнализировать об острой или хронической болезни;
- правильное питание, активный образ жизни без переутомления, занятия спортом помогут снизить вероятность развития болезней сердечно-сосудистой системы;
- стресс, усталость и болезнь могут повысить давление у ребенка, также важно следить за его физическим и психическим здоровьем;
- повышенное артериальное давление у детей возможно вылечить медикаментами, назначать которые должен только врач после детального обследования;
- нельзя заниматься самолечением и давать ребенку препараты без назначения доктора.