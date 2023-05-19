Как сохранить здоровье сердца и сосудов у детей

Детский кардиолог рассказал, как сохранить здоровье сердца и сосудов ребенка, а также дал несколько советов по профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.

Главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Антон Авраменко отметил: - Как и у взрослых, артериальное давление у детей является одним из ключевых показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Поэтому знание нормальных значений артериального давления и основных симптомов патологий может помочь родителям в заботе о здоровье своих детей.