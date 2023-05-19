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Как отучить ребенка от компьютера или планшета

Дети привыкли сидеть в гаджетах, не обращая внимания на окружающий мир. Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как сделать так, чтобы ребенок начал меньше времени проводить за телефоном и планшетом.

Как отучить ребенка от компьютера или планшета
© unsplash.com

«Не ругайте ребенка – он так поступает не просто так, у него нет другой альтернативы. Стоит продолжать попытки искать возможности вовлечь ребенка в жизнь, а не отбирать планшет», – отметила специалист.

Сулим не рекомендует родителям использовать радикальные методы в решении этой проблемы. Жесткость, наоборот, вызовет отторжение к изучению окружающего мира.

Стоит приучать ребенка получать удовольствие от реальной жизни. Разбавить серые будни помогут совместные семейные поездки или мероприятия.

Стоит попытаться мягко узнать у ребенка: «Почему ему важно сидеть в планшете?». Потихоньку заходить в эти разговоры, постепенно наблюдать и уже смотреть, как можно помочь из позиции друга, а не из позиции злого родителя, передает РИАМО.

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