Как отучить ребенка от компьютера или планшета

Дети привыкли сидеть в гаджетах, не обращая внимания на окружающий мир. Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как сделать так, чтобы ребенок начал меньше времени проводить за телефоном и планшетом.

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«Не ругайте ребенка – он так поступает не просто так, у него нет другой альтернативы. Стоит продолжать попытки искать возможности вовлечь ребенка в жизнь, а не отбирать планшет», – отметила специалист.

Сулим не рекомендует родителям использовать радикальные методы в решении этой проблемы. Жесткость, наоборот, вызовет отторжение к изучению окружающего мира.

Стоит приучать ребенка получать удовольствие от реальной жизни. Разбавить серые будни помогут совместные семейные поездки или мероприятия.