Как развить способности своих детей

«Например, один из чемпионов по спидкубингу – мальчик с особенностями развития. У него было расстройство аутистического спектра. Родители увидели, что он увлекается собиранием кубика Рубика. В итоге они способствовали его занятиям, а затем он пошел на чемпионат по спидкубингу. А это и развитие мелкой моторики, и общение с другими участниками, и повышение своей самооценки. Это увлечение помогло ему справиться с большим числом личных проблем! Конечно, многое закладывается в детстве. Если вы не занялись музыкой и языками до определенного возраста, то потом это будет сделать сложнее. Родители должны быть внимательнее к своим детям. У каждого ребенка свой путь в жизни. Главное – поддерживать его интерес. И искать учителей, способных удивлять», — рассказал нейробиолог в интервью TV Mag.