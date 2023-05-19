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Как развить способности своих детей

Василий Ключарев, нейробиолог и участник жюри шоу «Удивительные люди» объяснил, как воспитать талантливого ребенка. Он признался, что у всех детей всегда есть свои особенности, поэтому общие советы не подойдут. Нейробиолог посоветовал следить за своим ребенком и понимать, что ему нужно.

Как развить способности своих детей
© Unsplash

«Например, один из чемпионов по спидкубингу – мальчик с особенностями развития. У него было расстройство аутистического спектра. Родители увидели, что он увлекается собиранием кубика Рубика. В итоге они способствовали его занятиям, а затем он пошел на чемпионат по спидкубингу. А это и развитие мелкой моторики, и общение с другими участниками, и повышение своей самооценки. Это увлечение помогло ему справиться с большим числом личных проблем! Конечно, многое закладывается в детстве. Если вы не занялись музыкой и языками до определенного возраста, то потом это будет сделать сложнее. Родители должны быть внимательнее к своим детям. У каждого ребенка свой путь в жизни. Главное – поддерживать его интерес. И искать учителей, способных удивлять», — рассказал нейробиолог в интервью TV Mag.

Василий Ключарев более 15 лет занимается преподаванием, увлечен нейроэкономикой и считает ее наукой будущего. Он является членом жюри шоу «Удивительные люди», которое стартует на «России 1» 19 мая.

Ученый много лет женат. У него есть дочь.

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