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Как выбрать украшение на выпускной

При подборе украшений на выпускной нужно учитывать сложность наряда. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ювелирного эксперта Елену Ракутину.

Как выбрать украшение на выпускной
© unsplash.com

Девушкам с нарядом простого кроя и однородной фактуры подойдут украшения с многоуровневыми или каскадными конструкциями, сложные сочетания цветов, миксы камней и цепей, поделилась эксперт.

"Изысканный декор браслета или колье добавит минималистичному образу вечернего шика. Также можно присмотреться к анималистическим украшениям в виде представителей флоры и фауны, которые сделают образ более смелым и интригующим", – объяснила Ракутина.

Если же крой костюма оригинальный, то стоит выбрать минималистичные украшения, советует эксперт.

"Тут лучше отдать предпочтение небольшим серьгам-пусетам, минималистическим браслетам и цепочкам на шею, тогда образ будет сбалансированный и гармоничный", – добавила она. Ракутина заметила, что практически под любой стиль подойдут асимметричные изделия геометрических форм.

Молодым людям специалист посоветовала завершить образ набором мягких браслетов из бусин, цепями, фаланговыми кольцами.

"Также запонки в виде забавных персонажей и символов будут стильно смотреться на классических однотонных рубашках", – заключила Ракутина.

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