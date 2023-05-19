Как выбрать украшение на выпускной

"Тут лучше отдать предпочтение небольшим серьгам-пусетам, минималистическим браслетам и цепочкам на шею, тогда образ будет сбалансированный и гармоничный", – добавила она. Ракутина заметила, что практически под любой стиль подойдут асимметричные изделия геометрических форм.