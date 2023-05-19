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Психолог Сулим рассказал, как оторвать ребенка от планшета

Для того, чтобы оторвать ребенка от гаджетов, нужно в первую очередь оторваться от них самим, и на собственном примере показать, что удовольствие можно получать от реального мира. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Психолог рассказал, как оторвать ребенка от планшета
© Газета.Ru

«Это непросто. Сейчас это требует включенности, изобретательности родителя. Собственный пример работает только, если родитель живет в реальном мире и находит в нем удовольствие. В таком случае ребенок включается в это вместе с ним, видит, что так можно, и этот пример работает», — пояснила специалист.

Она посоветовала не читать ребенку нотации о вреде гаджетов, а вместо этого взять с собой в театр, на выставку, вместе прогуляться в парке или отправиться в короткую поездку. По ее словам, нужно постепенно приучать детей получать удовольствие от реальной жизни.

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