Психолог рассказал, как оторвать ребенка от планшета

Психолог Сулим рассказал, как оторвать ребенка от планшета
Для того, чтобы оторвать ребенка от гаджетов, нужно в первую очередь оторваться от них самим, и на собственном примере показать, что удовольствие можно получать от реального мира. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.
«Это непросто. Сейчас это требует включенности, изобретательности родителя. Собственный пример работает только, если родитель живет в реальном мире и находит в нем удовольствие. В таком случае ребенок включается в это вместе с ним, видит, что так можно, и этот пример работает», — пояснила специалист.
Она посоветовала не читать ребенку нотации о вреде гаджетов, а вместо этого взять с собой в театр, на выставку, вместе прогуляться в парке или отправиться в короткую поездку. По ее словам, нужно постепенно приучать детей получать удовольствие от реальной жизни.