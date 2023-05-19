Психолог рассказал, как оторвать ребенка от планшета

Для того, чтобы оторвать ребенка от гаджетов, нужно в первую очередь оторваться от них самим, и на собственном примере показать, что удовольствие можно получать от реального мира. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.