Врач-генетик Кох: у здоровых детей прививка не провоцирует аутизм

Как объяснила Наталья Кох, аутизм может возникнуть из-за сотни разных заболеваний, в том числе из-за генетических сбоев в организме.

Если у ребёнка уже имеются какие-либо нарушения на генном уровне, то определённая вакцина действительно может стать спусковым крючком для развития патологии в центральной нервной системе (ЦНС). Но это происходит далеко не всегда.

Для организма вакцина представляет собой лишь инструкцию по выработке антител к тому или иному возбудителю, пояснила «Сиб.фм» врач-генетик, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох.

У головного мозга есть гематоэнцефалический барьер. Это что-то вроде защитной сетки, которая не допускает попадания в ЦНС ядов и опасных веществ, в том числе лекарств. Если они всё-таки проникнут, то могут повредиться нервные клетки головного и спинного мозга.

Так вот, у некоторых детей с генетическими нарушениями эта «сетка» плохо работает и нормально не защищает нервную систему. Тогда определённые вакцины действительно могут повлиять на ЦНС и запустить патологические процессы. Однако врач подчеркнула: это происходит только с уже болеющими детьми.