Игры на природе: во что можно поиграть на улице

Что самое прекрасное летом? Конечно, игры на природе. На улице можно позволить себе то, что нельзя делать дома – свободно бегать, играть в мяч, прыгать, прятаться и так далее.

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«Рамблер» рассказывает, в какие игры моно играть на улице и детям, и взрослым.

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Прятки

Самая главная и любимая игра детства. «Я считаю до пяти, не могу до десяти, раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват!» Эти слова запоминаются один раз и на всю жизнь. Лучше всего, конечно, играть у бабушки с дедушкой во дворе, где много-много хороших мест для укрытия. Тот, кого нашли первым, становится ведущим. А побеждает тот, кого нашли последним.

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Колдунчики

На самом деле довольно сложно ведущему – «колдунчику» – в этой игре заколдовать всех. Должна быть определенная тактика, которой нужно придерживаться. Ведущий бегает за участниками и заколдовывает их касанием. Заколдованный участник расставляет широко ноги и кричит: «Расколдуйте меня, вороного коня». Свободный от чар участник должен подбежать, проползти под заколдованным и таким образом освободить его. Игра заканчивается, когда «колдунчик» заколдует всех. Как действовать, чтобы выиграть? Первого заколдованного нужно остановить где-то в углу площадки, на которой идет игра, чтобы другим участникам было сложно к нему подбежать. При этом важно делать отвлекающие маневры, чтобы другие участники могли подумать, что «колдунчик» их не поймает. Идеально – заколдовать обоих в тот момент, когда свободный участник будет расколдовывать неподвижного.

Съедобное-несъедобное

Для этой игры понадобится мяч. Ведущий бросает мяч и называет какое-либо слово, если он съедобное, участник мяч ловит, а если несъедобное – отбивает. Следующим ведущим становится тот, кто поймал несъедобное или отбил съедобное.

Море волнуется – раз!

Хорошая игра для большой компании. Ведущий произносит слова: «Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется – три, морская фигура замри!». Дальше он внимательно ходит между участниками и смотрит, кто пошевелится – тот проиграл. Если все очень хорошо замерли, ведущий говорит: «Отомри!» – и начинает следующий тур.

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Классики

Любимая игра девчонок разных поколений. Классики бывают квадратные, круглые и даже в виде улитки. Правила отличаются. Кто-то бросает небольшой камешек и двигает его носком ноги, кто-то бросает стеклышко, прыгает на одной ноге и потом это стеклышко поднимает на нужной клеточке. Вариантов очень много, и все хорошие.

Резиночки

Для этой игры нужно минимум три участника и резинка. Двое растягивают между собой резинку, а третий прыгает. В каждом туре резинка поднимается выше и выше до самой шеи. Игра отлично развивает все группы мышц и координацию.

Вышибалы

Для этой игры нужен мяч и много участников, которые делятся на две команды – вышибалы и вышибаемые. Вышибалы стоят с двух сторон и кидают друг другу мяч, а вышибаемые бегают между ними, уворачиваясь от летящего мяча. Игра заканчивается, когда выбьют последнего участника. Затем команды меняются местами.

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Лягушка

Второе название этой игры – козел, но так как играют в нее в основном девочки, то лягушка подходит больше. Для игры нужен мяч и относительно высокая стена. Мяч нужно бросать в стену, ждать, когда он от нее отскочит, ударится о землю, а затем его перепрыгивают. Самые крутые прыгуны подкидывают мяч до уровня второго этажа. На самом деле высота практически не играет роли, важно рассчитать момент, когда мяч ударится о землю и перепрыгнуть через него вовремя. Несколько тренировок – и вы мастер!

Десяточки

Еще одна игра с мячом. Всего десять туров, в ходе каждого из которых нужно определенным образом бросить и поймать мяч. В первом туре просто бросают в стену мяч и ловят его, во втором дают ему один раз удариться о землю, в третьем – нужно успеть хлопнуть в ладоши и так далее. В процессе игры вы вспомните или сможете придумать новые способы. Главное – начать и втянуться.

Выше ножки от земли

В этой игре нет ведущего, все участники в равных условиях. Играть лучше всего на детской площадке. В любой момент любой из участников может крикнуть «Выше ножки от земли» - это фраза служит сигналом к тому, что нужно забраться на любой объект, чтобы ноги не стояли на земле. Другой вариант этой игры – «Пол – это лава!». Но в лаву чаще играют в квартире.

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