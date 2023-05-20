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Размер пособий по уходу за ребенком увеличится в России в 2024 году

В России повысят размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Размер пособий по уходу за ребенком увеличится в России в 2024 году
© Вечерняя Москва

— В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49 тысяч, — сказал он.

При этом в 2025 году стоит ожидать повторного повышения размера пособия: оно достигнет уже 66 тысяч рублей, передает «Известия».

Недавно глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить родителям тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций. Он также предложил разрешить тратить средства материнского капитала на медицинское страхование ребенка до года.

Кроме того, более 150 миллиардов рублей будет направлено в 2023 году на индексацию социальных выплат. Министерство финансов также сообщило об увеличении материнского капитала, в этом году на первого ребенка он составит 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи.

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