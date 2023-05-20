Названы породы собак, которых опасно заводить семьям с детьми

Питомцы требуют внимания не меньше, чем маленькие дети. И хотя уже не раз доказано, что пушистые друзья благоприятно влияют на развитие ребенка, существуют породы, которые будут конкурировать за внимание старшего в доме. Кинолог портала Dogbreed назвал три вида собак, которых лучше не заводить тем, у кого недавно родился ребенок.

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Вы удивитесь, но добрейший сенбернар не уживется вместе с малышом. И дело даже не в характере животного — специалисты говорят, что темперамент у этой породы точно такой же, как у знаменитого Бетховена, — а в размерах. Вес самца сенбернара может достигать 82 килограммов — такая тушка запросто опрокинет ребенка, даже не заметив этого. А количество выпавшей шерсти и слюноотделение станут не меньшей проблемой для родителей малышей, которые в определенном возрасте любят брать в рот все подряд.

Хотя австралийскую овчарку часто ставят в топ самых преданных и умных собак, в общении с детьми у нее могут быть проблемы. Представители этой породы — прирожденные пастухи, желание постоянно двигаться у них в крови. Но, играя с ребенком, они запросто могут не рассчитать силы и сбить его с ног или даже случайно укусить. Справедливости ради эксперты отмечают, что такая собака совсем не агрессивна, поэтому завести ее можно, когда дети в семье хотя бы немного подрастут.