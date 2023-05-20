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Ученые назвали признак, который связан с повышенным риском ожирения детей

Ученые из Университета Сорбонны выяснили, что по составу кишечных бактерий ребенка можно предсказать, будет ли он иметь лишний вес в возрасте пяти лет. Результаты исследования представлены на Конгрессе Европейской ассоциации изучения ожирения.

Назван признак, который связан с риском ожирения детей
© Газета.Ru

Первые несколько лет жизни — время формирования кишечной микробиоты, нарушение развития которой связано с воспалительными заболеваниями кишечника, диабета 1-го типа и детским ожирением. Чтобы узнать больше о влиянии микробиоты на здоровье и вес детей младшего возраста, ученые проанализировали 143 недоношенных детей и 369 доношенных детей (рожденных после 33-й недели).

Образцы стула были собраны в возрасте 3,5 года, а оценку веса провели, когда детям было по пять лет. Ученые выяснили, что высокая распространенность бактерий Bacteroidetes одновременно с низким содержанием бактерий Firmicutes чаще встречалась у более стройных детей. Преждевременное рождение не повлияло на вес детей в пять лет.

Ученые считают, что причина такой закономерности может быть связана с тем, что выявленные бактерии регулируют количество жира, усваивающегося из еды. Дети с более высоким соотношением Firmicutes к Bacteroidetes будут поглощать больше калорий и с большей вероятностью наберут лишний вес.

Результаты также выявили различия в бактериях, которые колонизируют кишечник у взрослых, живущих с ожирением. Это позволяет предположить, что изменения в микробиоте кишечника, которые повышают риск ожирения у взрослых, начинаются в раннем детстве. Ученые надеются, что их выводы можно будет использовать для разработки вмешательств для профилактики и лечения ожирения.

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