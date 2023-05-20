Учитель русского дала рекомендации по подготовке ребенка к ЕГЭ

Рекомендации для родителей по подготовке ребенка к ЕГЭ дала в беседе с «Мослентой» филолог, учитель русского языка, детский психолог, основатель онлайн-школы RUSSMO по подготовке к ЕГЭ, главный эксперт проекта Alfa-tutor по личному бренду и масштабированию Вероника Смолер. Она посоветовала организовать отдых для выпускника накануне экзамена.

© Мослента

«Подготовка к ЕГЭ — это тернистый путь. Каждому родителю нужно помнить, что он очень важный человек для своего ребенка на этом этапе. Он даже больше, чем репетитор, может помочь сыну или дочери подготовиться к этому испытанию», — отметила Смолер.

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Специалист посоветовала взрослым в первую очередь справиться со своим волнением, чтобы не передать свои страхи детям. Если не получается сделать это самостоятельно, нужно обратиться к психологу. «В противном случае ребенка может охватить тревожная мысль вроде: "Даже если мама с папой не верят, что я сдам ЕГЭ, у меня точно не выйдет!"», — пояснила она. При необходимости, нужно организовать встречи с психологом и отдельно для ребенка.

Смолер порекомендовала ни в коем случае не проводить сравнительных анализов. Если родитель помнит, что он отлично готовился к экзаменам без репетиторов, он может начать проецировать свои убеждения на ребенка, забыв о том, что мы живем в совсем другое время: программа сейчас сложнее, и подготовиться к ЕГЭ самостоятельно практически невозможно.

Еще один важный совет — не заниматься гиперопекой. «Не нужно делать домашнее задание с будущим выпускником. Это снижает дисциплину и уровень ответственности. Наша задача — в выпускном классе подтолкнуть ребенка к взрослой жизни, а не проживать ее за него. Гиперопека приведет к тому, что ребенок перенесет на взрослого ответственность за свои оценки. Тогда начнутся конфликты, апатия и негативное отношение к экзаменам», — рассказала собеседница «Мосленты».

Важно настроить с ребенком близкий контакт: он должен понимать, что в любой момент жизни может обратиться к родителям, продолжила Смолер.

Родители всегда должны быть на стороне ребенка, что бы ни произошло. Родители должны доверять ребенку, а он — им. Если доверия нет, у ребенка не возникнет желания рассказывать родителям о своих успехах и неудачах

Большое значение имеет также обеспечение полноценного отдыха для ребенка: у него должна быть возможность раз в неделю не делать вообще ничего, заниматься своими делами, наслаждаться жизнью.

«Его мозг должен отдыхать: работать 24/7 он не может. Регулярный отдых позволяет настроить эффективный учебный режим. Если ребенок постоянно занимается, у него появляются темные круги под глазами, он вынужден ложиться в 2-3 часа ночи и вставать в 7 утра. Ни о каком балансе "отдых — учеба" речи не идет. Он не успевает эмоционально восстановиться», — объяснила специалист.

Родителям нужно составить план подготовки к поступлению, учитывая интересы своего наследника. Многие допускают серьезную ошибку, выбирая вуз за него. «Это нормально, только если у ребенка вообще нет никаких предпочтений. Но все-таки лучше всей семьей обсудить варианты. У ребенка должна быть заинтересованность в поступлении. Только тогда у него появится мотивация сдать экзамены на высокий балл», — подчеркнула Смолер.

Прислушивайтесь к ребенку. Если он говорит, что хочет заниматься с репетитором, это значит, что он нуждается в профессиональной помощи. Значит, он не уверен в знаниях. Ваша задача — не говорить, что у вас нет денег (даже если это так), а попытаться помочь. Выяснить, действительно ли у ребенка есть проблемы с определенным предметом. Сейчас очень много доступных материалов, марафонов, онлайн-школ, которые проводят бесплатные уроки. Можно отправить ребенка туда

Если ребенок попросил родителей о помощи, значит, это действительно важно, отметила собеседница «Мосленты». «В 9-11 классе сделать это крайне непросто. Если он пришел с проблемой, значит, он вам доверяет и ждет от вас поддержки. Если у вас есть возможность отправить его к репетитору, сделайте это. Проведите тщательный отбор кандидатов: важно, чтобы репетитор нравился ребенку, а не просто обладал нужными компетенциями», — заявила филолог.

Если мнения родителей и ребенка о кандидате разделились, каждому нужно вслух перечислить плюсы и минусы конкретного человека, чтобы принять окончательное решение вместе.

Смолер также посоветовала организовать для выпускника пробный экзамен, чтобы максимум переживаний он пережил в этот день, а во время реального экзамена чувствовал себя более спокойно и уверенно.