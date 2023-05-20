$79.91-0.1386.28-0.22

Как правильно реагировать на плохие оценки ребенка

Педагог Кравцова: не следует реагировать стрессом на низкие оценки ребёнка в школе. Если ваше дитя приносит домой плохие оценки, не нужно усугублять ситуацию, посоветовала специалист. А то малой может совсем уйти в себя, перестать что-либо рассказывать или даже начать бунтовать, и не только по поводу оценок. SEL-методист и педагогический дизайнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Мария Кравцова подробно объяснила, как лучше всего вести себя с ребёнком.

Как правильно реагировать на плохие оценки ребенка
© Секрет Фирмы

Отметка — не показатель успешности

Видео дня

Методист напомнила, что отметка — это вообще не показатель успешности или неуспешности. «Было проведено множество социологических исследований, где отмечалось, что успеха добиваются именно те, кто не боится ошибаться и стойко переносит неудачи», — подчеркнула педагог.

Она также указала, что выставление годовых отметок — большой стресс для ребёнка. На него всё это и так давит, а родители своим давлением добавляют ещё больше тревог.

Реагировать с заботой

Педагог посоветовала научить ребёнка справляться со сложными ситуациями. Ведь в будущем ему придётся преодолевать трудности. То, насколько хорошо он их будет преодолевать, зависит от того, как это делают родители — ругаются ли они, кричат, боятся или спокойно решают проблему.

По мнению педагога, стоит реагировать на плохие отметки с заботой о ребёнке. Важно также спокойно разобрать причины низкой успеваемости. Может быть, он не понял тему урока и побоялся попросить о помощи. Бывает также, что у ученика попросту нет контакта с конкретным учителям и ему занижают оценки. А у подростков в силу возраста вообще могут появиться множество личных переживаний, которые могут подвинуть учебу на второй план. «Если понять причины, то можно совместно с ребенком придумать решение проблемы», — рассказала методист.

Радоваться хорошему

Также эксперт посоветовала первым делом порадоваться положительным отметкам. Нужно спросить ребёнка, что помогло ему добиться таких результатов, а также уточнить, помогут ли подобные стратегии достигнуть успеха в других, сложных предметах.

Этот подход поможет подготовить почву для разговора о «плохих отметках», потому что ребёнок увидит вашу поддержку и готовность ему помочь.

Всегда стоит помнить, что отметки не определяют личность и интеллектуальные способности ребёнка. Несмотря ни на какие плохие оценки в семье важно сохранять тёплые и доверительные отношения, когда ребёнок чувствует, что родители поддерживают и любят независимо от успехов в учёбе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий