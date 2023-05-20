Как правильно реагировать на плохие оценки ребенка

Педагог Кравцова: не следует реагировать стрессом на низкие оценки ребёнка в школе. Если ваше дитя приносит домой плохие оценки, не нужно усугублять ситуацию, посоветовала специалист. А то малой может совсем уйти в себя, перестать что-либо рассказывать или даже начать бунтовать, и не только по поводу оценок. SEL-методист и педагогический дизайнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Мария Кравцова подробно объяснила, как лучше всего вести себя с ребёнком.

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Отметка — не показатель успешности

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Методист напомнила, что отметка — это вообще не показатель успешности или неуспешности. «Было проведено множество социологических исследований, где отмечалось, что успеха добиваются именно те, кто не боится ошибаться и стойко переносит неудачи», — подчеркнула педагог.

Она также указала, что выставление годовых отметок — большой стресс для ребёнка. На него всё это и так давит, а родители своим давлением добавляют ещё больше тревог.

Реагировать с заботой

Педагог посоветовала научить ребёнка справляться со сложными ситуациями. Ведь в будущем ему придётся преодолевать трудности. То, насколько хорошо он их будет преодолевать, зависит от того, как это делают родители — ругаются ли они, кричат, боятся или спокойно решают проблему.

По мнению педагога, стоит реагировать на плохие отметки с заботой о ребёнке. Важно также спокойно разобрать причины низкой успеваемости. Может быть, он не понял тему урока и побоялся попросить о помощи. Бывает также, что у ученика попросту нет контакта с конкретным учителям и ему занижают оценки. А у подростков в силу возраста вообще могут появиться множество личных переживаний, которые могут подвинуть учебу на второй план. «Если понять причины, то можно совместно с ребенком придумать решение проблемы», — рассказала методист.

Радоваться хорошему

Также эксперт посоветовала первым делом порадоваться положительным отметкам. Нужно спросить ребёнка, что помогло ему добиться таких результатов, а также уточнить, помогут ли подобные стратегии достигнуть успеха в других, сложных предметах.

Этот подход поможет подготовить почву для разговора о «плохих отметках», потому что ребёнок увидит вашу поддержку и готовность ему помочь.