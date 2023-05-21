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Сотрудница библиотеки назвала шесть книг для детей разного возраста

Сотрудница московской библиотеки № 58 Евгения Малышева перечислила шесть книг для детей разного возраста. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Названы шесть книг для детей разного возраста
© Вечерняя Москва

— Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы», — говорится в сообщении.

В списке оказались «Город добрых дел» Ричарда Скарри; «Музыка моего дятла» Анны Анисимовой; «Привет, Вселенная!» Эрин Келли; «Вдохновляющие истории» Алексея Лисаченко и Анны Герасименко; «Однажды кажется окажется» Елены Рыковой и «Пугало гуляет в полночь» Роберта Лоуренса Стайна, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

За последние два года сервис «Библиотеки Москвы» на столичном портале mos.ru привлек более 500 тысяч человек. Основные функции сервиса доступны в кабинете читателя. Так, в «Избранном» хранятся названия изданий, которые пользователь хочет взять позднее.

Если места в книжных шкафах уже нет, а бумажные книги продолжают появляться дома, стоит задуматься о том, куда отдать прочитанные. Можете подарить знакомым или выставить на продажу за чисто символическую сумму. Но есть и другие варианты. О том, куда можно сдать старые книги, — в материале «Вечерней Москвы».

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