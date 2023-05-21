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Минтруд РФ сообщил об увеличении размера пособий по уходу за ребенком в 2024 году

Размер пособий по уходу за ребенком повысится до 49 тысяч рублей в следующем году, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Об этом сообщает газета "Известия".

Стало известно об увеличении размера пособий по уходу за ребенком
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"В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тысяч до 49 тысяч рублей", – сказал он.

Котяков добавил, что к 2025 году размер пособия должен повыситься до 66 тысяч рублей.

Система социального фонда РФ начала бесперебойно работать с 1 января 2023 года, что позволит гражданам получить необходимые меры поддержки по принципу одного окна, отметил он.

Ранее депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин проект федерального закона о едином для всех регионов статусе многодетной семьи и условиях получения ими мер господдержки. До этого инициатива не находила поддержки у правительства и Минтруда РФ.

По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, единый статус позволит многодетным семьям получать базовые меры поддержки вне зависимости от региона проживания.

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