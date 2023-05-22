Как повысить концентрацию внимания у ребенка

Внимательность — не врождённый навык. Его можно и нужно развивать. И помочь в этом ребёнку могут его родители. Чтобы учиться быть более внимательным, есть простые техники. Например, можно учить с ребёнком стихи. Важно не ограничиваться школьной программой.

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Учить стихи Педагог-психолог Ломоносовской школы Полина Деханова предложила в качестве материалов для заучивания использовать авторов, которые нравятся самому ребёнку.

Pomodoro («помидор»)

Это метод, который может помочь для развития концентрации. Его суть в том, чтобы с помощью таймера фокусироваться на задаче 20–25 минут, а потом отдыхать 5–10 минут. Этот способ можно применять при выполнении уроков. Родителям нужно будет помочь ребенку составить список задач, включить таймер и заниматься 25 минут.

«Вижу, слышу, чувствую»

Эта техника поможет научиться концентрироваться на текущем моменте. Чтобы выполнить упражнение, попросите ребёнка назвать три предмета, которые он видит перед собой, перечислить три звука, которые он слышит прямо сейчас, и назвать три тактильных ощущения.

Занятия