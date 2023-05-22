Как поддержать детей во время экзаменов

«Безусловно, нужно понимать, что вера в ребенка, даже если он как-то, по мнению родителей, не готов или недостаточно готов. Действительно, от оценки или результатов экзамена ребенок хуже не становится. И об этом ему нужно говорить. О том, что любую ситуацию, даже неудачи, провалы мы примем, и это не повод отчаиваться. И здесь, в общем-то, говорите, что мы можем сделать: «Если ты не сдашь, если скажут, что вот ЕГЭ завалено, всегда есть запасной день, есть возможность пересдать». То есть проговорить самый плохой вариант тоже может помочь. Но уже тогда, когда ребенок успокоен, не находится в тревоге, и тогда спокойно можно это обсудить».