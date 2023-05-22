Как поддержать детей во время экзаменов
Уже в ближайшую пятницу в России стартует волна экзаменов. 26 мая выпускники 11 классов будут сдавать географию, литературу и химию. В преддверии ЕГЭ стресс испытывают не только школьники, но и их родители. И сейчас очень важно, чтобы взрослые не нагнетали своей нервозностью обстановку, а наоборот всячески помогали детям справиться с волнением. О том, как правильно поддержать ребенка, Авторадио рассказал ведущий специалист центра психологического обучения и развития детей и подростков «Архитектура будущего» Дмитрий Панасюк:
«Безусловно, нужно понимать, что вера в ребенка, даже если он как-то, по мнению родителей, не готов или недостаточно готов. Действительно, от оценки или результатов экзамена ребенок хуже не становится. И об этом ему нужно говорить. О том, что любую ситуацию, даже неудачи, провалы мы примем, и это не повод отчаиваться. И здесь, в общем-то, говорите, что мы можем сделать: «Если ты не сдашь, если скажут, что вот ЕГЭ завалено, всегда есть запасной день, есть возможность пересдать». То есть проговорить самый плохой вариант тоже может помочь. Но уже тогда, когда ребенок успокоен, не находится в тревоге, и тогда спокойно можно это обсудить».
Чтобы родителям избежать стресса, специалист советует переключаться на любимые увлечения и хобби, а также проводить время на природе вместе с детьми.