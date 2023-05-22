Мама на пределе: 12 простых упражнений, чтобы успокоиться

Сохранять спокойствие в моменты, когда бушуют страсти, когда вас и ваших детей захлёстывают сильные, сложные чувства, очень-очень непросто.

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Автор книги «Вдох-выдох — и снова родитель» Сара Оквелл-Смит — психолог, доула и мама 4 детей — делится простыми упражнениями, которые помогут пережить острую фазу конфликта.

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Чтобы воспользоваться этими упражнениями во время бурлящих эмоций, нужно попрактиковаться в их применении, когда вы находитесь в спокойном состоянии. Если вы научитесь их выполнять в состоянии покоя и отдыха, у вас будет больше шансов успешно использовать их в стрессе.

Упражнение 1. Пять резиночек

Носите на правом запястье пять круглых красных резиночек (например, для волос). Каждый раз, когда вам удаётся справиться с раздражённой реакцией на поведение вашего ребёнка, переместите одну из них на левую руку. Ваша цель: к концу дня все пять резиночек должны оказаться на левом запястье, хотя любое их количество на левой руке — уже повод для праздника!

Упражнение 2. Найдите своё место покоя

Закройте глаза и мысленно перенеситесь в своё любимое место. Это могут быть пляж, лес, гора — любое место, где вы ощущаете спокойствие, счастье и где нет никакого напряжения. Мысленно перенеситесь туда на одну-две минуты, когда вам больше всего нужен покой.

Упражнение 3. Костюм спокойствия

Представьте человека, который выглядит всегда спокойным и уравновешенным. Вообразите, что вы влезаете в его тело и ходите в нём как в костюме. Почувствуйте, как спокоен этот человек, и дайте покою просочиться в ваше собственное тело. Подумайте, как он мог бы отреагировать на ситуации, которые вызывают у вас вспышку гнева.

Упражнение 4. Позвольте себе выговориться

Позвоните другу (подруге) или выпустите пар в группе по интересам. В соцсетях обязательно найдутся сообщества, где полно добрых и снисходительных родителей, готовых вас выслушать.

Упражнение 5. Тайм-аут

Возьмите родительский тайм-аут. Если нет опасности для детей, уйдите в другую комнату и побудьте наедине с собой несколько минут, пока не успокоитесь.

Упражнение 6. Выйдите из дома

Неважно, какая погода на улице. Наденьте тёплую куртку или плащ, найдите шляпу и очки от солнца и выйдите погулять — хотя бы на десять минут. Подышите свежим воздухом и ощутите кожей тепло солнца, капли дождя или снежинки.

Упражнение 7. Больше двигайтесь

Наденьте кроссовки и выйдите на пробежку, включите радио или телевизор на канал танцевальной музыки и подвигайтесь по кухне в ритме танца. Просто двигайтесь и следите, как с каждым шагом, с каждым покачиванием рук или бёдер раздражение покидает ваше тело.

Упражнение 8. Попробуйте прокричаться

Найдите какое-нибудь укромное место и как следует покричите, чтобы снять напряжение.

Упражнение 9. Пообнимайтесь

Крепко обнимите детей, или своего партнёра, или хотя бы плюшевого мишку и почувствуйте расслабляющий эффект окситоцина, который вырабатывается при этом в вашем организме.

Упражнение 10. Следите за своими ощущениями

Найдите пять вещей, которые видите в данный момент. Затем — четыре разные вещи, которые можете потрогать, три разные вещи, которые слышите, две вещи, запах которых чувствуете, и, наконец, одну вещь, вкус которой вы ощущаете. Таким образом вы концентрируетесь на настоящем моменте, в котором живёте здесь и сейчас.

Упражнение 11. Очиститесь от гнева

Перенесите всё накопившееся напряжение на борьбу с грязной посудой, грязными плинтусами или заляпанной жиром духовкой. Выгода от этого упражнения двойная: вы не только успокоитесь, но и наведёте чистоту в доме!

Упражнение 12. Попробуйте выплакаться

Поплакать от души в состоянии стресса полезно. Это помогает не только выплеснуть подавляемые эмоции, но и вместе со слезами высвободить гормон стресса кортизол. Плач оказывает невероятно целительное действие. Может быть, у вас есть свой оригинальный способ сохранять спокойствие в моменты стресса? Вся прелесть собственных методов в том, что они часто становятся семейной традицией, передаются из поколения в поколение как здоровый способ управления сложными эмоциями.