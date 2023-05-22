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Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам детского отдыха

В стране стартовала всероссийская горячая линия по вопросам детского отдыха. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам детского отдыха
© Сетевое издание m24.ru

Горячая линия будет работать в период с 22 мая по 2 июня 2023 года.

"Специалисты Роспотребнадзора дадут рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборах ребенка в детский лагерь, ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве расскажут о правильном оформлении претензий в отношении продавца. Телефоны региональных горячих линий доступны на сайтах управлений Роспотребнадзора.

В круглосуточном формате работает Единый консультационный центр ведомства, куда можно дозвониться по номеру 8 (800) 555-49-43.

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