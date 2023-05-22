Раскрыта опасность пассивного курения для детей

Китайские специалисты из Гонконгского университета раскрыли опасность пассивного курения для детей. Оказалось, что вдыхание продуктов горения сигарет увеличивает риск ухудшения зрения. Выводы исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Авторы изучили данные более 12 тысяч детей в возрасте от шести до восьми лет. Они пришли к выводу, что около 32 процентов детей подвергались воздействию табачного дыма, что привело к проблемам со зрением. В частности, у детей диагностировали миопию — близорукость, из-за которой предметы вблизи пациент видит четко и хорошо, а вдали — размыто.