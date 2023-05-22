Как должны отдыхать дети: говорят известные россияне

Об идеальном детском отдыхе порассуждали известные и уважаемые в России люди.

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Их мнение приводит издание "Комсомольская правда".

Совсем скоро прозвенит последний звонок и для большинства российских детей начнется самая беззаботная пора - летние каникулы, когда впереди целых три месяца заслуженного отдыха. А задача взрослых этот отдых сделать интересным, полезным и безопасным. На вопрос "Комсомольской правды" - быть идеальный детский отдых - ответили известные россияне.

Клинический психолог Наталья Коршунова считает, что идеал, к которому нужно стремиться, - это максимальная безопасность детей. По ее мнению, в летнем лагере главное не огромный бассейн и сложная спортивная площадка, а распределение детей небольшими группами - до 13 человек. Если группы больше, эскперт предупреждает - внутри могут сложиться мини-группы, которые будут соперничать между собой.

По мнению Марьяна Безруких, академика Российской академии образования, отдых должен быть максимально разнообразным: двигательная активность должна сочетаться с творческой.