Школьникам посоветовали отказаться от спиртного на последнем звонке

Родителям стоит обсуждать эту тему с подростками на спокойных тонах.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Май уже подходит к концу. Скоро одиннадцатиклассники и некоторые ученики 9-х услышат свой последний школьный звонок. Подобные мероприятия всегда очень официальны и продуманы, несмотря на эмоциональность прощания с детством. Однако отдельным ребятам во все времена хочется сделать так, чтобы последний звонок запомнился не только торжественным концертом, и они приобретают алкогольные напитки. Главный внештатный психолог-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин дал родителям несколько советов, как уберечь чадо от распития спиртного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во-первых, специалист рекомендует общаться с подростком на эту тему в спокойной обстановке - отказаться от крика и давления. Стоит разговаривать со вчерашним школьником на равных, объясняя ему свою точку зрения касаемо алкоголя на последнем звонке.

«Особых вопросов не будет, если в семье все придерживаются здорового образа жизни. Но помните, что даже самые воспитанные, прилежные и домашние ребята могут пойти на поводу у друзей, которые собираются выпивать», - предупредил нарколог Холдин.

Во-вторых, стоит постараться объяснить подростку, что сейчас в моде трезвость, занятия спортом и прочие составляющие ЗОЖ. Сегодня в инфопространстве действительно очень много контента, пропагандирующего жизнь без алкоголя и заботу о своем здоровье.