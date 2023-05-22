Как проявляется депрессия у подростка

Подростки стали подвержены депрессии не реже всрослых. Психолог Наталья Наумова дала рекомендации родителям, по каким признакам можно распознать депрессию у ребенка.

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По словам Натальи Наумовой, первый признак депрессии у подростка – это постоянное подавленное состояние. Она рекомендует обратить внимание на следующее поведение ребенка:

Перестает радоваться;

находится в подавленном состоянии;

чувствует себя плохо;

говорит о том, что неуспешен;

испытывает чувство вины;

пропадает интерес к увлечениям и хобби;

перестает общаться с друзьями;

2-3 зраза в неделю происходят вспышки агрессии;

нарушение сна.

«В этом случае необходимо обращаться за помощью к специалисту, прежде всего психиатру. Как правило, меняется гормональный фон, и происходят гормональные нарушения. В этом случае врач назначит медикаментозное лечение», - рассказала психолог.

Если психиатр не найдет никаких серьезных причин для назначения антидепрессантов, то в стабилизации психологического состояния подростка поможет психолог.