Как проявляется депрессия у подростка
Подростки стали подвержены депрессии не реже всрослых. Психолог Наталья Наумова дала рекомендации родителям, по каким признакам можно распознать депрессию у ребенка.
По словам Натальи Наумовой, первый признак депрессии у подростка – это постоянное подавленное состояние. Она рекомендует обратить внимание на следующее поведение ребенка:
- Перестает радоваться;
- находится в подавленном состоянии;
- чувствует себя плохо;
- говорит о том, что неуспешен;
- испытывает чувство вины;
- пропадает интерес к увлечениям и хобби;
- перестает общаться с друзьями;
- 2-3 зраза в неделю происходят вспышки агрессии;
- нарушение сна.
«В этом случае необходимо обращаться за помощью к специалисту, прежде всего психиатру. Как правило, меняется гормональный фон, и происходят гормональные нарушения. В этом случае врач назначит медикаментозное лечение», - рассказала психолог.
Если психиатр не найдет никаких серьезных причин для назначения антидепрессантов, то в стабилизации психологического состояния подростка поможет психолог.
Как правило, достаточно несколько сеансов для общения со специалистом, чтобы ребенок вновь вернулся к нормальной жизни.