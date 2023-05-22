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Как проявляется депрессия у подростка

Подростки стали подвержены депрессии не реже всрослых. Психолог Наталья Наумова дала рекомендации родителям, по каким признакам можно распознать депрессию у ребенка.

Как проявляется депрессия у подростка
© unsplash.com

По словам Натальи Наумовой, первый признак депрессии у подростка – это постоянное подавленное состояние. Она рекомендует обратить внимание на следующее поведение ребенка:

  • Перестает радоваться;
  • находится в подавленном состоянии;
  • чувствует себя плохо;
  • говорит о том, что неуспешен;
  • испытывает чувство вины;
  • пропадает интерес к увлечениям и хобби;
  • перестает общаться с друзьями;
  • 2-3 зраза в неделю происходят вспышки агрессии;
  • нарушение сна.

«В этом случае необходимо обращаться за помощью к специалисту, прежде всего психиатру. Как правило, меняется гормональный фон, и происходят гормональные нарушения. В этом случае врач назначит медикаментозное лечение», - рассказала психолог.

Если психиатр не найдет никаких серьезных причин для назначения антидепрессантов, то в стабилизации психологического состояния подростка поможет психолог.

Как правило, достаточно несколько сеансов для общения со специалистом, чтобы ребенок вновь вернулся к нормальной жизни.

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