Как защитить ребёнка от развития аллергии

Согласно последним данным аллергические патологии различных видов встречаются у 25-30% детей. Аллергический ринит, пищевая, инсектная, инфекционная аллергии, дерматит поражают малышей и подростков в возрасте от нуля до 14 лет. Какие виды аллергии встречаются чаще всего у детей и как их защитить от этого, рассказала Эндже Валиахметова, педиатр, детский врач-нейроонколог, кандидат медицинских наук, участник клинических исследований в сфере детской нейроонкологии, автор 30 научных работ.

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Какие виды аллергии чаще всего встречаются у детей

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Наиболее часто аллергические реакции у детей возникают на пищевые продукты: среди малышей до трех лет аллергия на цитрусы, шоколад, сою наблюдается у 6-8% у детей, на коровье молоко — у 1,9–3,2% детей младшего возраста, на куриные яйца — у 2,6% (среди детей до 2,5 лет), на арахис — у 0,4–0,6% у детей младше 18 лет.

Аллергическим ринитом страдают примерно 5% детей до трех лет, 8,5% среди детей в возрасте 6–7 лет и 14,6% — у 13–14 летних подростков. При этом не все «перерастают» риски возникновения аллергических реакций — они могут проявиться в любом возрасте, а триггером могут стать даже те продукты, которые употреблялись раньше без негативных последствий, и те вещи, с которыми контакт не вызывал реакций иммунной системы.

Предпосылки возникновения аллергии у ребенка

Если у кого-то из родителей есть аллергия, существует вероятность того, что ребенок также родится аллергиком. Поэтому не будет лишним сдать аллергопробы как будущей матери, так и отцу. При этом нет гарантии, что у малыша триггером будет тот же продукт или предмет, что у родителей, аллергены могут отличаться. Это доказывает факт наследственности склонности к аллергическим реакциям в целом, а не реакцию на какой-либо раздражитель.

Поэтому до недавнего времени считалось, что риск возникновения аллергии может зависеть от условий, при которых происходит знакомство с триггерами. Например, среди врачей бытовало мнение, что чем позже «познакомить» ребенка с аллергеном, тем лучше. В более взрослом возрасте иммунная система будет более окрепшей, соответственно, правильнее реагировать на триггеры.

в период лактации соблюдать строгую диету, исключая из нее потенциальные аллергены;

в процессе прикорма не давать детям продукты-аллергены до 3 лет;

детей с наследственным фактором аллергии не допускать к контактам с животными в первые годы жизни. Отсюда возникли такие рекомендации для родителей, у которых есть признаки пищевой аллергии:

Однако возникает логичный вопрос: а если аллергия на цветущие или сорные травы, книги, постельного клеща — как тогда растить ребенка?

Что делать современным родителям?

Знания врачей-аллергологов и педиатров о том, как предупредить появление аллергии, изменились за последние десятилетия. Новые исследования показывают, что более раннее знакомство с потенциальными аллергенами может на самом деле снизить риск развития аллергии. В отношении животных, растений и других триггеров окружающей среды тоже было установлено, что для детей из группы риска контакт с ними в раннем детстве существенно снижает вероятность развития аллергии, чем «знакомство» с ними в подростковом возрасте. Но и это ещё не все.

Исследования последних лет, направленные на изучение эпигенетических факторов в развитии аллергии, показали, что окружающая нас среда напрямую влияет на активацию определенных генов, запускающих аллергический тип иммунного ответа. Как оказалось, развитию аллергии противостоит наличие разнообразной микрофлоры в организме ребенка, то есть родителям стоит избегать избыточного применения антибиотиков и антисептиков, а также не запрещать ребенку игры на улице, в том числе, на природе с ее многообразием флоры и фауны, не ограничивать контакты с домашними животными.

Кроме этого, в рационе детей должны присутствовать те продукты, которые традиционно ассоциируются с аллергенами или инфекциями: растительная пища термически не обработанная — сырые овощи и фрукты, а также ферментированные продукты — йогурты, кисломолочные продукты, рыба и морепродукты.