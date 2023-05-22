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Как понять, что увлечение интернетом у ребенка стало проблемой?

Вряд ли в 2023 году среди городского населения можно найти подростка, который бы не проводил массу времени за компьютером или смартфоном. Игры, знакомства, фильмы, музыка – все это проще искать в интернете, на нем завязана даже учеба в школе. Однако ребенку сложно провести черту, за которой активное использование превращается в зависимость, и родителям важно обращать внимание на изменения в его поведении. Портал «Объясняем.рф» приводит признаки интернет-зависимости и рассказывает несколько способов, как ее уменьшить.

Как понять, что увлечение интернетом у ребенка стало проблемой
© Мир24

В среднем, по данным ВЦИОМ, российский подросток проводит в Сети шесть часов в день, при этом подавляющее большинство (80%) считают, что не могут обойтись без смартфона. Следующие признаки должны заставить родителей насторожиться:

ребенок не гуляет и не встречается с друзьями; хуже учится; быстро утомляется, плохо спит, жалуется на головную боль и резь в глазах; хуже следит за гигиеной; зацикливается на конкретной компьютерной игре или сайте; агрессивно реагирует на просьбу отвлечься от интернета; ведет себя за компьютером нервно, легко раздражается; отдаляется от родителей и ничего с ними не обсуждает; теряет интерес к старым друзьям и находит новых в интернете; играет или сидит в соцсетях по ночам вместо сна; меняет свою точку зрения на традиционные ценности; становится без видимых причин агрессивным, замкнутым, депрессивным; подвергается резкой смене настроения; на его теле регулярно появляются ссадины, порезы и синяки.

Если вы видите такие изменения поведения, то помочь могут следующие правила, установленные для всей семьи: сколько времени можно пользоваться интернетом в будни и праздники; в каких комнатах никто не использует гаджеты (на кухне, например); когда играть и сидеть в интернете нельзя (например, вместо сна или на семейном отдыхе); а также временной период, когда все пользуются гаджетами (к примеру, с 15:00 до 21:00). Подростку будет проще соблюдать эти правила, если они касаются каждого члена семьи, а не только его.

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