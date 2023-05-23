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Родителям: открытое окно — опасность для ребенка

С наступлением тёплой устойчивой погоды родителям следует помнить о периоде повышенного внимания к безопасности детей. Зачастую открытое окно представляет опасность для ребёнка. Публикуем несколько важных советов, как обезопасить своё чадо.

Родителям: открытое окно — опасность для ребенка
© unsplash.com

Специалисты напоминают, что в весенне-летний период не стоит оставлять маленьких детей без присмотра в квартире. Даже если ребёнок не проявлял ещё интереса к открытым окнам, он может в любой момент залезть на подоконник.

Родителям советуют убрать от окон любую мебель, которая может послужить ступенькой к высоким подоконникам.

Лучше всего открывать окна в режиме проветривания, не стоит надеяться на москитную сетку - она небезопасна. Также рекомендуется убрать игрушки с подоконника, чтобы у детей не было соблазна их достать.

Не нужно подавать детям пример, высовываясь по пояс из окна. На балконах необходимо поставить блокираторы, ручки с замком, тросик или заглушку-слайдер.

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