Как настроить ребенка на поступление в престижный вуз

Перед подачей документов в вуз нужно выяснить у выпускника школы, чем он желает заниматься в жизни, в какой профессии себя видит и какие знания ему нужны, и только затем определяться с учебным заведением, куда будут поданы документы.

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Как советует семейный психолог Наталья Наумова, нужно не бояться подавать документы в несколько вузов на выбранную специальность. Главное же правило для родителей выпускника – поддержка ребенка в любой ситуации.

«Если ребенок мечтает осваивать специальность в престижном вузе, тут важно не бояться, не тушеваться, нужно ставить план и заниматься. Мотивируем выпускника следующим образом: что ты сам хочешь, какую специальность мечтаешь получить? Важно чтобы ребенок нашел именно свое призвание, что для него ценно. Далее при помощи вопросов помогаем ему осознать, как, учась в вузе, достигнуть результата: говорим о важности получаемых знаний, о том, что нельзя пропускать лекции, запускать сдачу заданий, изучать дополнительные источники, читать литературу», – рассказала психолог.

Наталья Наумова советует не корить ребенка, если он не смог поступить в выбранный вуз. Важно понимать, что можно сделать еще: попробовать поступить в другой вуз с аналогичными специальностями, укрепить свои знания.

По ее словам, часто студенты после окончания одного вуза поступают в тот, в который стремились изначально, и там получают второе высшее образование.